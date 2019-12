El tenso cruce entre Cristina Kirchner y su jefe de bloque por la palabra "presidenta"

Minutos después de las 16 comenzó la primera sesión extraordinaria del Senado de la Nación con la nueva composición. Ya a poco de andar, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner corrigió al presidente de la bancada oficialista, el senador José Mayans, quien la había llamado "presidente".

"No tiene sexo la palabra presidente", indicó el senador, a lo que Cristina insitió: "No, no, no. De ninguna manera. Eso lo dicen los machistas".

El Senado comenzó a tratar esta tarde la ley de emergencia económica que reclama el Ejecutivo y que llegó con media sanción de Diputados. El presidente del bloque opositor, Luis Naidenoff reclamó un cuarto intermedio para analizar los detalles del proyecto girado desde la otra cámara, y se estima que recién a las 18 comenzarán a tratarlo.