El aumento a los jubilados podría llegar al 30%

El Gobierno prevé un aumento del 30% durante el 2020 para los jubilados, mientras tanto analiza un cambio en la fórmula de movilidad que no esté atada a la inflación.

El Gobierno prevé un aumento general del 30% para los jubilados durante 2020 y quiere volver a una fórmula de movilidad similar a la que regía durante la gestión de Cristina Kirchner completamente escindida de la inflación. Alberto Fernández cree que con la fórmula que había dejado Macri el Estado no podría pagar.

La información surge de la columna publicada por Mariano Obarrio en A24.com que explicita -a partir de una reconstrucción de diálogos de Alberto Fernández con su entorno- que el Presidente prevé dar un aumento para el 2020 del 30% en total y por decreto.

A futuro está pensando en una fórmula de actualización de haberes o movilidad jubilatoria muy similar a la de la ley 26.417 de 2008 con aumentos cada seis meses en base a la evolución de la recaudación tributaria y del índice salarial. Con la reforma de Macri (ley 27.426) de diciembre de 2017, se tomó como base de cálculo la inflación (70%) y la evolución salarial (30%).

“Con el sistema de Macri, este año las jubilaciones aumentarían un 60%, pero el Estado no los puede pagar. Se le disparó la inflación e hizo un estropicio. Es impagable, no hay forma. No tengo la plata. Y el año pasado, los jubilados perdieron mucha plata. Y cuando baje la inflación también perderían”, razonó el presidente en su mesa chica, según cuenta Obarrio.

“En cambio, con el sistema anterior el aumento sería de más de 30% pero es más conveniente en el tiempo, porque aumentan si la economía crece, y si los salarios y la recaudación crecen. Hay que hablar de racionalidad. ¿Qué es lo racional? Según cómo evolucionan los sueldos y la recaudación. Tiene mejor lógica”, suele repetir Alberto a su mesa chica.