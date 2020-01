El plan Argentina Hace: la iniciativa busca generar 20.0000 puestos de trabajo

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció este jueves el programa "Argentina Hace", acompañado por el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, entre otros.

Con una inversión de 9000 millones de pesos, la iniciativa busca generar “20 mil puestos de trabajo” para “cooperativas de vecinos" en los próximos tres meses.

Su gestor, el titular de Obras Públicas Katopodis, lo percibe como un plan “de infraestructura social básica, de ejecución rápida y mano de obra intensiva para generar empleo en todas las localidades y hacer las obras que necesitan los vecinos”.

“Es un programa que no va a esperar que la mano invisible del mercado actúe, que va a traer la mano solidaria y visible del Estado”, precisó por su parte el gobernador Axel Kicillof.

Al momento de dar su discurso, Alberto Fernández destacó que el objetivo del plan es "resolver pequeñas obras que necesitan los ciudadanos de todo el gran Buenos Aires" y las mismas serán realizadas por los "propios vecinos y cooperativas constructoras".

“Hemos llegado hasta acá simplemente con la consigna de hacer las cosas bien, no especular, no ver qué nos conviene sino qué conviene a la gente, no ver qué nos da provecho político sino qué le sirve a los argentinos y argentinas”, afirmó Fernández.

“En esa lógica se inscribe” Argentina Hace, que cerró definiendo como “un plan absolutamente integrador, porque resuelve pequeñas obras que necesitan los ciudadanos del Gran Buenos Aires, de toda la provincia y del país, obras que además serán hechas por los propios vecinos, por pequeñas empresas constructoras, por cooperativas que van a poner en valor el trabajo".