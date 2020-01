El descargo de Susana Giménez: "Amo mi país y me duelen el hambre y la pobreza"

Susana Giménez fue muy criticada en los últimos días por hablar sobre la situación económica del país: "Si hay mucha pobreza que vayan a trabajar al campo, nosotros siempre fuimos el granero del mundo. Hay que enseñarle a la gente a plantar, a tener gallinas", comentó en diálogo con varios medios.

A través de los medios y las redes sociales, la diva fue criticada y pocos salieron a defenderla. Ahora, preocupada y con ganas de aclarar su mensaje, decidió hacer un descargo a través de una carta publicada en su cuenta de Instagram.

"Entiendo y respeto que haya gente que no comparta mi forma de pensar. Incluso sé que sería menos conflictivo para mí no hacer públicas mis opiniones", reflexionó y siguió: "Fue desafortunado responder en un evento totalmente fuera de contexto sobre un tema tan sensible".

"Sostengo la idea que quise transmitir: estoy convencida de que hay soluciones para salir de la pobreza que no se están teniendo en cuenta y comienzan con la educación y un Estado que deje de ignorar el problema", afirmó Susana manteniéndose firme con su postura.

Sobre la propuesta de "ir al campo", la conductora desarrolló: "Tengo amistad con un argentino que trabaja hace años en Naciones Unidas. Él me contó cómo lograron mejorar la calidad de vida de los más necesitados enseñándoles a organizarse de otra forma, poblando zonas rurales y buscando la forma de generar sus propios recursos".

Para concluir, Susana pidió disculpas: "Jamás pensé que alguien pudiese interpretar de mala forma lo que dije, mucho menos que creyeran que el dolor de la gente me resulta indiferente". Y cerró: "Si alguien entendió que lo estaba ofendiendo, le pido disculpas".