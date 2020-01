La RAE respaldó a Cristina Kirchner y reconoció el término "presidenta"

La Real Academia Española (RAE) publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el cual reconoció que es correcto el uso del término "presidenta" al momento de referirse a una mujer en ese cargo.

"La opción más adecuada hoy es usar la forma «presidenta», femenino documentado en español desde el s. XV y presente en el diccionario académico desde 1803", indicó la institución, ante la consulta de una seguidora.

De esta manera, con esta aclaración respaldaron la palabra de Cristina Kirchner, quien en su debut como vicepresidenta en las sesiones del Senado corrigió al presidente de la bancada oficialista, el senador José Mayans.

"Se dice presidenta", indicó la mandataria; aunque Mayans aseguró que "no tiene sexo la palabra presidente", Cristina insistió: "No, no, no. De ninguna manera. Eso lo dicen los machistas".