Condenaron a tres años de cárcel al argentino que dañó el Machu Picchu

Como la sentencia es menor a cuatro años y el acusado no tiene antecedentes previos, podrá cumplir la condena en libertad, aunque bajo ciertas condiciones.

Nahuel Gómez, el turista argentino que dañó y defecó en las ruinas de Machu Picchu, fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión por un tribunal peruano. Sin embargo, podrá volver al país para cumplir la sentencia en libertad.

Así lo indica la ley de ese país, en referencia a que si la condena es menor a cuatro años y la persona no tiene antecedentes previos, el condenado no irá a prisión, a menos que no cumpla con las condiciones del tribunal.

Justamente, las autoridades establecieron que deberá pagar una multa de 1.860 dólares, a raíz de los daños causados en uno de los puntos arquitectónicos más importantes del país. Además, según se informó, también podrían prohibirle la entrada a Perú durante 15 años.

Además, tendrá que cumplir algunas normas de conducta y asistir al consulado peruano durante dos años en Salta para reportar sus actividades. Recordemos que él fue uno de los seis turistas extranjeros que fueron deportados por los daños.

"El Juzgado Penal Unipersonal de Machu Picchu sentenció a tres años y cuatro meses de pena suspendida de cárcel al argentino Nahuel Gómez, acusado del delito de afectación al patrimonio cultural de la Nación en su modalidad de destrucción de bienes prehispánicos", dictó la jueza Melody Contreras.