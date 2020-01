Bullrich: "Con una Taser al rugbier, fortachón, violento y animal lo dejas sin recursos"

Al respecto del asesinato de Fernando Báez Sosa y cuestionando las medidas que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, tomó tras asumir en el cargo, se pronunció su predecesora, Patricia Bullrich.

La ex funcionaria consideró: "Personas que están violentas, pasadas de alcohol ¿Por qué no se acerca nadie? En este caso no te digo policías porque no sé si habían alrededor, pero las personas no se acercan porque tienen miedo, porque son personas fueras de si. Esas son típicas situaciones para usar pistolas taser".

"¿Cómo los paras a estos pibes? Se acercan tres más a tratar de separar y podes en vez de tener un muerto, tenes cuatro. Con una taser en un segundo lo controlaste, lo bajaste y el rugbier fortachón, violento, animal, lo dejaste sin recursos", planteó Bullrich.

"Si hubiese habido una fuerza de seguridad no tengo dudas de que hubiera sido mejor (la taser) que una nueve milímetros", consideró en diálogo con La Red.

De esta manera, Bullrich vuelve a mostrar su descontento al respecto de la derogación o modificación de varias de las políticas en materia de Seguridad que su cartera había realizado.

A partir de lo publicado en la Resolución 1231/19 del Boletín Oficial Sabina Frederic dio marcha atrás sobre varias de las iniciativas que fundamentalmente marcaron el último año de la administración Cambiemos.

Desde el “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad” al “Servicio Cívico Voluntario en Valores”, quien fuera funcionaria en el ministerio de Defensa durante la gestión de Nilda Garré, dejó en claro las prioridades inmediatas de la cartera que conduce.

Pistolas Taser

Artículo 3°: "Derógase la Resolución del Ministerio de Seguridad del 2 de mayo de 2019, por la que se aprobara el “reglamento general para el empleo de armas electrónicas no letales por parte de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales”.

De esta manera, al respecto se plantea, no una marcha atrás pero sí una revisión sobre la Resolución 395/2019 desde la cual había quedado oficializada la entrada en vigor del uso de las denominadas pistolas Taser.

De igual manera, desde el artículo 4°, se marca la necesidad de desarrollar "un protocolo que regule integralmente las condiciones y recaudos bajo los cuales los cuerpos especiales de las fuerzas policiales y de seguridad que se hallen facultados para el uso de armas electrónicas menos letales, puedan proceder a su empleo, previa capacitación específica".