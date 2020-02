Alberto Fernández: "No estamos mal con el FMI"

Alberto Fernández se refirió a la presencia en el día de ayer del Ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Congreso Nacional y declaró que siente que "no estamos mal con el FMI" a pesar que "la deuda es un fuerte condicionamiento para que nosotros podamos trabajar".

"Que los especuladores esperen, la gente no".

Con respecto a la relación con Estados Unidos, Fernández dijo: "Trump se comprometió a ayudarnos. En algún momento voy a viajar a reunirme con él".

El presidente también se refirió en Radio Rivadia a las reformas jubilatorias y aclaró: "Cuando se conozcan los aumentos para los jubilados en marzo van a ver que van a cobrar más que con la fórmula anterior".

Sobre los proyectos de legalización del aborto, Fernández dijo que "no nos podemos dividir por el aborto. Que se legalice, no es que sea obligatorio" y que no habló con el Papa del tema.

"Van a tener un plan integral si quieren tener a su hijo. La que quiera abortar, podrá hacerlo; la que no, podrá tener a su hijo".

Por su parte, anticipó que no va a ir a la asunción de Luis Lacalle Pou en Uruguay ya que coincide con la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional, lo cual también condiciona su encuentro con Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, quien lo invitó a un encuentro bilateral para la misma fecha en el país oriental.

Al ser consultado por las "internas" del Gobierno aclaró que "no hay internas en el gabinete nacional" y que no está de acuerdo con el "discurso único" dentro de su equipo.

"En el Frente De Todos no todos pensamos igual pero nuestra prioridad son los problemas de la gente".

Otras frases de Alberto Fernández:

- "La inflación va a ser de un poco menos de 2,4%. Es bajo, pero no suficiente".

- "Las empresas que hacen azúcar tienen que entrar a los Precios Cuidados. Los empresarios no pueden seguir haciendo lo que quieren".

- "Los créditos UVA son muy complicados porque siguen la evolución del dólar".

- "Quiero que el campo se integre en todo sentido. Tengo buena relación. No quiero que pierdan, pero quiero que ayuden".

- "Evaluamos la baja de muchos funcionarios nombrados por decreto por Macri. Incorporó 500 personas a la planta en 10 días".