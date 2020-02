El Banco Central bajó la tasa de interés de las tarjetas de crédito

A través de las Comunicaciones A 6911 y 6912, el directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió impulsar una fuerte baja en las tasas de financiamiento de todas las tarjetas de crédito, tanto bancarias como no bancarias.

De esta forma, se estableció un tope sobre la tasa de financiamiento de las tarjetas de crédito bancarias. A partir de la resolución, los bancos no podrán cobrar más de un 55% de interés nominal anual.

Recordemos que la medida se da luego del enojo presidencial contra las exorbitantes tasas que los bancos venían cobrando por los saldos impagos de las tarjetas de crédito, es decir, por el pago mínimo del resumen. Estas tasas se encontraban alrededor del 150% anual, y en algunas entidades bancarias llegaban al 200%.

“La medida fue adoptada en el contexto de bajas consecutivas de la tasa de política monetaria y la desaceleración de la inflación, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables e impulsar la recuperación del crédito al consumo.” indica el comunicado del BCRA.

En relación a las tarjetas de crédito no bancarias, el BCRA dispuso que su tasa de interés no podrá superar el 25% del promedio de la tasa de créditos personales de las entidades financieras, excluyendo a las tasas de los proveedores no financieros de créditos.

Además, el directorio de la entidad estableció que los bancos no podrán aumentar las comisiones cobradas a sus clientes ni informar sobre futuros incrementos por un plazo de 180 días.

En un día cargado de nuevas resoluciones, el organismo presidido por Miguel Pesce decretó una reducción en los encajes para las entidades que participen en el programa Ahora 12. Esta reducción se realiza para liberar fondos hacia los bancos, de forma que éstos puedan compensar sus pérdidas por la implementación de estas medidas.

Por último, y mediante otro comunicado, el directorio del Banco Central dispuso una nueva baja del límite inferior de la tasa de interés de Leliq. De esta manera, la tasa de referencia pasó del 44% a ubicarse en 40%.