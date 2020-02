Federer fue operado de la rodilla y se perderá Roland Garros

La noticia dejó sorprendo a más de uno. Roger Federer informó a través de sus redes sociales que este miércoles se sometió a una artroscopia en su rodilla derecha.

De esta manera, el suizo de 38 años se perderá un buen tramo de la temporada que incluirá los torneos de Dubai, Indian Wells, Bogotá, Miami y hasta Roland Garros.

El número 3 del mundo apuntará su regreso a la competencia para los torneos que se disputan sobre césped, con la mira puesta en Wimbledon.

El comunicado de Federer

"Mi rodilla derecha me viene molestando desde hace un tiempo. Deseé que las molestias desaparecieran, pero después de una revisión y de una discusión con mi equipo de trabajo, decidí someterme a una cirugía artroscópica este miércoles en Suiza. Después del procedimiento, los médicos confirmar que tomé la decisión correcta y estoy totalmente confiado en lograr una recuperación total. Como consecuencia de la operación, desafortunadamente me tendré que perder los torneos de Dubai, Indian Wells, Bogotá, Miami y el Abierto Francés. Estoy muy agradecido por el apoyo de todo. No veo la hora de volver a jugar pronto. Los veo en el césped".