Alegría, música y festejos en el "Carnaval Catucho"

Con música, baile, canto, alegría, y hasta una feria de comidas, ayer se realizó el "Carnaval Catucho" en el Parque Adán Quiroga. Este festejo fue impulsado por el Ministerio de Cultura y Turismo, junto a la municipalidad de la Capital.

En total participaron 28 murgas, comparsas, batucadas y distintas agrupaciones de carnaval. Alrededor de 1.200 integrantes de estos grupos desfilaron por el "corsódromo" que se instaló en el Parque Adán Quiroga, especialmente para esta ocasión.

En una jornada calurosa, desde el mediodía se pudo apreciar a un buen número de familias que se acercaron hasta el Parque para empezar a ganar lugar y también disfrutar de los food trucks y del paseo de artesanos que ofrecían sus productos en la zona del Parque. Todo con la música de fondo de distintos DJ´s reconocidos de la provincia.

Luego llegó la apertura por parte del Ballet Municipal que realizó un cuadro referido al carnaval.

Eso dio pie al desfile de las diferentes agrupaciones provenientes de Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Bañado de Ovanta, Capayán, La Puerta, Paclín, Puerta de San José, Pomán, Mutquín y Santa María.

Otro de los puntos más atractivos del "Carnaval Catucho" fue el escenario principal donde actuaron Los Sapitos For Ever, Play After, Carafea y la banda jujeña Llokallas.

Asimismo, hubo premios para las agrupaciones más destacados. Esta fue una idea para valorar y estimular el trabajo cultural y social que realizan a lo largo de todo el año y, sobre todo, en tiempos de carnaval.

La mejor murga se llevó $15.000 al igual que la mejor agrupación tradicional, mientras que la mejor comparsa se quedó con $20 mil. Los ganadores se definían al cierre de esta edición.

Por otra parte, los festejos de Carnaval continuarán hasta fin de mes. Mañana a partir de las 19 en el barrio 140 viviendas, en Valle Viejo, se realizará el topamiento y el entierro del pujllay, con la participación de la Agrupación Virgen del Valle, el Ballet Mishquila Pacha y el coro municipal de Valle Viejo.

Mientras que en La Carrera, Fray Mamerto Esquiú este viernes y sábado será "Fray de Carnavales" con la actuaciones de batucadas, murgas de toda la provincia y la banda La Kuppe (viernes 28).