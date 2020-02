El Gobierno de México confirmó los primeros dos casos de coronavirus

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo-López Gatell Ramírez, dio a conocer la mañana del viernes que el diagnóstico sobre el primer paciente que dio positivo por coronavirus (COVID 19) fue confirmado y hay otro caso que se da por positivo en Sinaloa.

Se trata de un individuo de 35 años internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en la Ciudad de México, que presenta un cuadro leve, es decir, no tiene neumonía sino los síntomas comunes de un catarro.

“Se confirmó” la primera prueba reactiva, dijo el funcionario en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es un caso índice. Es un individuo joven, que está internado", explicó.

El hombre infectado estuvo en Italia del 14 al 22 de febrero. Se trata del segundo caso detectado en Latinoamérica, después del detectado en Brasil.

López-Gatell dio a conocer que ya se está haciendo un diagnóstico sobre las personas con las que tuvo contacto el hombre. Aseguró que por el momento quienes hayan tenido contacto con él no tienen que ser hospitalizados, aunque su familia está aislada.

En Sinaloa se registró otro caso que se da por positivo. Se trata de un hombre de 41 años quien se encuentra en un hotel. Dio positivo a la primera prueba y se está en espera de los resultados de la segunda prueba para confirmarlo, sin embargo al haber tenido contacto con el circulo de contagio se dio por positivo.

“Informarle a todos los mexicanos: primero, estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus, tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del coronavirus. En la medida en la que se vaya desarrollando, vamos a atender los casos”, dijo el presidente López Obrador.

“Se habló de que iba a darse esta situación, aquí lo informamos. Lo informó con mucha claridad el Dr. Hugo López-Gatell, y estamos preparados”, agregó.

López Obrador pidió calma a la población.

“No se trata, según los diagnósticos técnicos, médicos. Quiero que se explique sobre la gravedad del coronavirus, porque no es, según la información que se tiene, algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza. Diario se va a estar informando".

“Hay que evitar que haya amarillismo, que no haya exageraciones, ni una psicosis colectiva, de miedo o temor, porque hay quienes no actúan con ética y vuelan, quienes no informan con objetividad”.

“Decirle a la gente, serenos, tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación”.