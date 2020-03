Saadi inauguró las sesiones del Concejo con una batería de anuncios

El intendente capitalino, Gustavo Saadi, dejó inaugurado esta mañana un nuevo período de sesiones en el Concejo Deliberante. Fue con una batería de anuncios que abarcan todas las áreas del municipio, y realizó una amplia convocatoria a todos los sectores políticos y sociales para trabajar juntos por la ciudad.

Presidida por la máxima autoridad del cuerpo, Daniel Zelaya, la ceremonia contó con la totalidad de los concejales y el gabinete completo del intendente.

Entre las autoridades invitadas estuvieron el senador Oscar Vera, a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, el senador capitalino Maximiliano Brumec, la exgobernadora y diputada nacional Lucía Corpacci, el diputado nacional Dante López Rodríguez, la diputada nacional Silvana Ginocchio, el obispo diocesano Luis Urbanc, el secretario general del SOEM, Walter Arévalo, representantes de las fuerzas de seguridad, legisladores y funcionarios de la Provincia.

A menos de tres meses de haber asumido y en su primer mensaje oficial a los ediles y los vecinos, el intendente trazó una síntesis de los valores y compromisos que guiarán su gestión, exhibió importantes logros de sus primeras semanas en el gobierno municipal, y dio a conocer los principales proyectos que puso en marcha para la ciudad.

En el acto realizado en el Complejo Cultural Urbano Girardi, el jefe comunal anticipó que en los próximos días se iniciarán las paritarias con el SOEM, brindó tranquilidad a los trabajadores al asegurar que nadie que cumpla con su labor perderá el puesto, y se comprometió a brindar estabilidad laboral de manera paulatina, ordenada y transparente.

Gustavo explicó los alcances del Plan Estratégico 2030, reafirmó que se apuntará al turismo como principal herramienta para el desarrollo económico, y puso énfasis en las medidas para la reactivación del consumo, con un fuerte apoyo a emprendedores, comerciantes e industriales locales.

Destacó también la educación, la salud, la seguridad y el medio ambiente como aspectos prioritarios para su gobierno, en el cual otorgará un nivel inédito de protagonismo y participación a los vecinos. Señaló además su decisión de afianzar el desarrollo tecnológico y la modernización del municipio, y detalló importantes obras y proyectos en materia de servicios públicos, urbanismo e infraestructura.

“Junto con nuestro equipo de trabajo, iniciamos este desafío con el máximo compromiso, pero sabemos que para transitar el camino necesitamos del aporte de todos. El primer concepto que tenemos perfectamente asimilado y con mucha claridad, es que el municipio no es propiedad de una persona ni de un sector político, por eso la única manera de gobernar que concebimos es con las puertas abiertas”, sostuvo Gustavo.

El intendente expresó que “es importante que la participación vecinal supere la simple expresión de deseos y quede institucionalizada”, por lo que trabajará con los concejales en un nuevo proyecto “que asegure la real aplicación del Presupuesto Participativo, para que cuando presentemos el Presupuesto 2021 los vecinos puedan decidir qué obras realizar en sus respectivos barrios o circuitos”.

“Tenemos claro nuestros ejes de gestión: una Ciudad Integrada, Igualitaria y Amigable; una Ciudad Turística, una Ciudad Ambientalmente Sustentable, una Ciudad Moderna e Inteligente, y una Ciudad Innovadora y del Conocimiento”, precisó, para detallar posteriormente los alcances y significados de cada uno.

Más adelante se extendió en el detalle de las inversiones y políticas con que renovó el Sistema Educativo Municipal, tanto en tecnología, infraestructura y contenidos, anunciando mejoras para todos los niveles, incorporación de nuevas materias, controles oftalmológicos y un programa para que los adultos completen la secundaria.

Señaló la incorporación de tecnologías y el desarrollo dela industria del conocimiento, con la primera Escuela Pública de Programadores del país y la llegada de empresas que se nutrirán con personal capacitado en la ciudad.

Mencionó luego los amplios programas diseñados para la promoción del deporte y la cultura, para internarse posteriormente en el aspecto económico y laboral de la Municipalidad.

“Un objetivo irrenunciable es que la familia de los trabajadores municipales se encuentre cada vez mejor en nuestra gestión, salarialmente, en sus condiciones laborales y en estabilidad. A esa meta nos acercaremos en forma paulatina y sin comprometer las finanzas de la comuna (…) Sabemos que la situación económica no es sencilla, y por eso los municipales ya perciben un incremento acordado en concepto de adelanto de paritarias, que les permitió mejorar los sueldos antes de que se definan los aumentos de este año”, apuntó antes de convocar al SOEM a las paritarias subrayando que con el gremio “nos une el interés de que cada empleado perciba el mejor salario posible, y ese punto de partida garantiza que llegaremos a buen puerto”.

Puntualizó posteriormente el panorama encontrado con el un completo relevamiento de quienes están incluidos en el programa Catamarca Ciudad Trabaja, con múltiples propustas e iniciativas para mejorar su situación y abrirles nuevas posibilidades de desarrollo.

En materia de Salud, indicó los trabajos realizados y a realizar para optimizar y fortalecer el sistema de Atención Primaria, y anunció la reestructuración del área de Salud Mental y Prevención de las Adicciones, para valorar luego la eficacia y el impacto del trabajo en terreno que se realiza a través de actividades como “El Municipio en tu Barrio”, con el cual “concretamos más de 4.500 prestaciones en las tres primeras salidas, en especialidades como pediatría, odontología, farmacia, enfermería, vacunación, salud mental, consultas a médicos clínicos y otras actividades”.

Gustavo se explayó también sobre la “Ciudad Verde y Limpia”, que como meta de gestión incluye un ambicioso plan de forestación, erradicación de basurales y remodelación de plazas y paseos públicos, además de intervención en rotondas, la creación de un parque lineal en los arroyos Fariñango y Florida, creación del Parque Sur y creación de Brigadas Verdes, “con el fin de vigilar y evitar la formación de basurales y todo tipo de acciones que contaminen nuestro entorno”.

En otro fragmento de su discurso, enumeró las obras y proyectos puestos en marcha para mejorar los servicios de recolección de residuos, alumbrado público, bacheo y pavimentación de calles, semaforización y atención al vecino, así como las obras encaradas en los cementerios “Fray M. Esquiú” y de Banda de Varela.

Como principales obras de infraestructura destacó la que se lleva adelante en la Gruta de Choya y el proyecto para el Dique El Jumeal, y anticipó que “la recuperación, remodelación y puesta en valor de plazas tradicionales, continuará con las plazas de Choya, Plaza del Maestro, la del barrio Parque América, la 25 de Agosto, la de Banda de Varela y la Jorge Bermúdez, en una nueva etapa de un plan que se extenderá hasta embellecer todos los paseos públicos de la ciudad”.

Se refirió a los trabajos encarados para saneamiento de títulos, Ordenamiento Territorial, el Banco de Tierras Municipal, y anunció la creación de la Oficina de Asistencia a la Víctima de Delitos, que tendrá como objetivo garantizar los derechos de quienes padezcan un hecho de esta índole, con asistencia integral, coordinada, especializada y gratuita.

Detalló finalmente las múltiples acciones implementadas en el área de Turismo y Desarrollo Económico, porque “el turismo es un motor de la economía, que vamos a activar para poner en marcha un círculo virtuoso que movilice producción, ventas y empleo. Y allí veremos que cada obra, cada espacio puesto en valor, cada plaza remodelada, cada servicio que mejora, no sólo nos permite vivir mejor sino que hace de nuestra ciudad un lugar más bello para visitar”.

Las medidas adoptadas para reactivar el consumo, fundamentalmente a través de la Caja de Crédito Municipal y el fortalecimiento de la economía social y el emprendurismo, ocuparon el tramo de cierre del mensaje.

“Nuestra Capital no tiene potencial minero, no tiene un desarrollo industrial a gran escala, no tiene condiciones especiales para la actividad agroganadera. Pero es una ciudad turística por naturaleza, porque contamos con todos los atractivos que no se pueden comprar. Y nuestra tarea será explotar ese potencial, capacitarnos, generar la infraestructura necesaria y trascender por ese camino, para generar nuevos recursos, nuevos empleos y nuevas oportunidades. Creamos el área de Turismo y Desarrollo Económico, precisamente porque estamos convencidos de que el mayor potencial para el crecimiento de nuestra ciudad, pasa por lograr ese objetivo que soñamos por generaciones y nunca logramos consolidar definitivamente”, concluyó.