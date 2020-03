Fernando Jalil: “YMAD tiene que dejarle recursos a las comunidades y a la provincia”

Tras su participación en la feria PDAC 2020, la convención minera más importante del mundo, que culminó hace unos días en Canadá, el flamante presidente del Directorio de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), Fernando Jalil, dialogó con la prensa local y marcó los ejes de trabajo de lo que será su gestión al frente de la empresa interestadual.

“Lo que más me preocupó siempre cuando conversábamos sobre esto es por qué YMAD está en Buenos Aires y no en Catamarca. Por ahí va a ir primero la tarea, ver que la firma esté en la provincia, con oficinas en Buenos Aires. Hay que reunirse en Catamarca, en Tucumán, por qué no en las localidades mineras. También visitar Farallón Negro”, anunció.

A su vez, el ex presidente de la Cámara de Diputados de la provincia recordó que “la minería es una cuestión de Estado, como lo planteó la ex Gobernadora Lucía Corpacci y ahora el gobernador Raúl Jalil. Tenemos que trabajar con las comunidades, con los intendentes locales, priorizar el diálogo, haciendo una minería sustentable para Catamarca”.

Jalil además hizo hincapié en que con la minería se puede desarrollar y transformar la provincia, por lo que valoró que será fundamental el trabajo conjunto entre el Ministerio de Minería de la provincia, Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN), la Secretaría de Minería de la Nación e YMAD para que Catamarca dé el salto cuantitativo y cualitativo que necesita.

En cuanto a los primeros pasos de su gestión como presidente del Directorio de la empresa interestadual, consideró que “hay que interiorizarse de la situación y tomar las medidas para que YMAD esté en el lugar que tenga que estar. Tiene que ser una empresa sustentable, dejarle recursos a las comunidades y a la provincia. Los intendentes van a cumplir un rol fundamental, quiero trabajar codo a codo con ellos, porque son los que conocen sus regiones”.

“Tenemos que trabajar en conjunto, ir más hacía el interior de nuestra provincia, que la actividad minera genere recursos en nuestro territorio, empleo, desarrollo de proveedores locales, de la agroindustria, el comercio”, agregó.

En ese orden, el presidente de YMAD subrayó: “Catamarca es minera, tenemos que darle impulso y toda la sociedad tiene que estar detrás de eso. Es la mejor oportunidad que tenemos. Hacer una minería con responsabilidad, con licencia social, con estrictos controles ambientales, trabajar con las comunidades, con los intendentes. Lograr que todos estemos involucrados”.

Asimismo, Fernando Jalil sostuvo que será importante el diálogo con la Universidad Nacional de Catamarca, donde se dictan las carreras de Ingeniería en Minas y Geología. “Tenemos una tarea muy ardua hacía adelante, pero lo importante es conversar y crear consensos”, afirmó. Al respecto, destacó también la importancia del diálogo con los Directores que representan a la Universidad Nacional de Tucumán y con el Rector de la Casa de Altos Estudios.

Volviendo sobre el rol de YMAD en la minería de Catamarca, el ex diputado recordó que en 2017 se cerró la planta de refinación de oro y plata que la firma tenía en la provincia. “Hay que volver en el tiempo, y que todo el proceso de producción de lingotes de oro y granallas de plata se haga en Catamarca. Ya tuve reuniones con gente con la que vamos a trabajar en ese sentido”, reveló.

Por último, Fernando Jalil destacó la participación de las delegaciones de Catamarca y de Argentina en la feria minera que se desarrolló en Canadá a principios de mes, y agradeció al Gobernador Raúl Jalil, a la diputada nacional Lucía Corpacci, al secretario de Minería de la Nación Alberto Hensel y al Presidente Alberto Fernández “porque vieron en mí las cualidades y me dieron todas las facultades para que ejerza la presidencia del Directorio de YMAD con la mayor amplitud posible”.