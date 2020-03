Coronavirus: “Si hacemos las cosas bien, no nos tenemos por qué preocupar”

El presidente de la Fundación Cardiológica Argentina, Jorge Tartaglione, dejó un mensaje contundente sobre la pandemia de coronavirus que afecta al país y al mundo entero: “Si hacemos bien las cosas no nos tenemos por qué preocupar”.

“Esto es una guerra virológica. ¿Queda claro? A mi abuelo italiano lo mandaron a la guerra. A vos solo te pido que te quedes en tu casa”, sostuvo el especialista en CNN Radio.

Y añadió: “El virus es como una pelotita de tenis, No sabe caminar. No tiene patas. No se mueve. Si vos no te movés, no te acercás. Lo que está haciendo el gobierno son medidas poderosas. Muy buenas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está haciendo y más todavía la acción política de estar todos juntos“.

Tartaglione dijo que “ese bichito no sabe caminar y tiene predilección por tu moco” y precisó que “lo tenés que agarrar y llevar a tu boca. Esa antenita se va a impactar en tu moco, pero el tipo va a ir a buscar el pulmón, llega al pulmón y agarra una célula que es el alveolo y la destruye”, apuntó.

Y prosiguió: “Entonces vas a empezar con fiebre, después aparece tos. Hasta ahí estas bien. Si destruyó el pulmón vas a tener falta de aire y ahí sí tenes que consultar. Nosotros, a través de mi Instagram @jorgetartaglione, subimos las noticias y una vez por día hacemos un vivo para que la gente haga preguntas“.

El experto reiteró que “si hacemos las cosas bien no nos tenemos por qué preocupar si te quedás en casa” y señaló que “lo importante es que no tengamos en 10 días 10 mil casos o 60 mil en tres meses, que sea plana la curva para que no sature el sistema sanitario”.

Y añadió: “Vacunas van a llegar, pero van a llegar tarde. Vamos bien, pero la única manera de que el virus no camine es que nosotros no los busquemos. Si lo buscamos, llega”.

Además, el especialista pidió que los hipertensos sigan tomando la medicación y explicó que “van a escuchar que aparentemente tienen mas afección a que el virus se implante en tu pulmón”, pero aclaró que “hoy no tenemos evidencia., No lo dejes de tomar. No está comprobado. Esto es muy importante. Nos generaría un colapso” sanitario si los hipertensos dejan de tomar la medicación. “Hay 9 millones de hipertensos. Hoy por hoy no lo dejen de tomar”, indicó.