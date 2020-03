Conmovedor testimonio de una paciente con coronavirus desde el hospital

Alrededor de 166 países luchan por aplacar la amenaza del virus COVID-19. Los gobiernos se muestran inflexibles y piden el aislamiento total, y salidas exclusivamente en casos de extrema necesidad y autoabastecimiento. El objetivo es evitar la circulación del llamado coronavirus.

En este contexto, trascendió el arrollador mensaje de la joven británica de 39 años, Jane Langston, quien desde la camilla de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Hillingdon de Londres grabó un video para concientizar.

"Si alguien está pensando en correr riesgos sólo mírenme. Estoy en la unidad de cuidados intensivos. No puedo respirar sin esto. Han tenido que coser eso en mi arteria. Tengo una cánula, otra cánula y un catéter. En realidad estoy diez veces mejor de lo que estaba antes. He perdido la cuenta de los días. Si alguien todavía fuma dejen los cigarrillos porque les digo que necesitarán de sus putos pulmones. Y por favor no se arriesguen, porque si se pone muy mal, acabará aquí ¿ok?", se la oye decir en el video.

En principio, Langston, lo envió por WhatsApp a sus conocidos para advertirles su situación y los riesgos por el contagio del virus; sin embargo, la grabación trascendió a nivel internacional.

"Hice este video para advertir que los jóvenes también son susceptibles. Es bastante surrealista estar en la UCI, las enfermeras están cubiertas de pies a cabeza pero están literalmente trabajando sin parar y han sido brillantes", menciona.

"La gente tiene que darse cuenta de que necesita aislarse, es la única manera. Cualquier restricción que el gobierno haya puesto ahora debería haberse hecho hace dos semanas, creo. Mi historia debería ser una advertencia para los demás, deben tomar esto en serio", añade.

Langston no ve a su pareja, Richard, ni a sus hijas desde el viernes pasado, cuando fue trasladada a emergencias; el domingo fue diagnosticada con el COVID-19.

"Es absolutamente horrible y no quisiera pasar por algo así nunca más. Me diagnosticaron una infección en el pecho, me dieron antibióticos y me aconsejaron tomar ibuprofeno y paracetamol. Tomaba unos ocho ibuprofenos al día y ahora creen que eso exacerbó el problema", comentó reforzando la recomendación de no ingerir ibuprofeno ante los síntomas del virus.

"Es como tener vidrio en los pulmones, es difícil de explicar, pero cada respiración es una batalla", expresó la paciente. Para cerrar, Langston reiteró que aquellos que desean correr riesgos tomen en consideración su caso y agradeció por los mensajes de apoyo recibidos. "Realmente los aprecio", manifestó conmovida.

Las palabras de la joven refuerzan el mensaje del titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien mencionó que los jóvenes no son "invencibles" y también pueden contagiarse el virus.

El Reino Unido ya superó a Italia en el ritmo de muertes por coronavirus. Se registró un avance del 50% en el territorio británico por el virus COVID-19, y el ritmo es cada vez más veloz frente a la situación que enfrenta la zona del mediterráneo.