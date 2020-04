Último día para la preinscripción al Ingreso Familiar de Emergencia

Al momento, cerca de 11 millones de personas realizaron el trámite de preinscripción en la web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), para obtener el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Quienes cumplan los requisitos para solicitarlo, tienen tiempo hasta hoy para inscribirse.

El IFE implica un monto de 10 mil pesos, a abonarse sólo en el mes de abril. Está dirigido a desocupados, trabajadores de la economía informal, monotributistas sociales e inscriptos en las categorías A y B (sin otros ingresos declarados) y personal doméstico registrado.

Una vez que termine el proceso de preinscripción, quienes se anotaron deberán ingresar a la página de la Anses la semana próxima, con su número de DNI, para saber si están en condiciones de cobrar o no.

Los requisitos para obtenerlo:

- Ser argentino nativo o ser residente legal en el país por un período no inferior a dos años

- Tener entre 18 y 65 años

- No percibir, ni el solicitante ni alguien del grupo familiar, ingresos ni por trabajo asalariado (salvo en servicio doméstico) ni por trabajo por cuenta propia estando en una categoría del monotributo superior a la B o estando en el régimen de autónomos.

- Además, no podrán tramitarlo quienes cobran prestación por desempleo, o perciben jubilación, pensión o plan social.

El cobro del subsidio será incompatible con las siguientes situaciones:



- Haber tenido en el último semestre un ingreso promedio mensual superior a los 33.750 pesos (dos veces el salario mínimo, vital y móvil).

- Haber gastado con tarjetas de débito y/o crédito una cifra mensual superior a los 23.625 pesos.

- Haber obtenido rentas financieras por un valor superior a los 66.917 pesos en el ejercicio 2018.

- Haber hecho una declaración para el impuesto a los Bienes Personales que implique la tenencia de activos por más de 1.620.000 millón de pesos.

- Tener vehículos por un valor que supere los 607.500 pesos y poseer aviones o embarcaciones.