Coronavirus en Argentina: ascienden a 71 las víctimas fatales

Las autoridades del COE llamaron a respetar los días restantes de aislamiento obligatorio para evitar más prórrogas de esta medida. Hasta la fecha, no existen casos positivos de coronavirus en Catamarca.

El Gobernador recordó que "somos una de las provincias que no tienen casos confirmados de coronavirus, pero nadie nos garantiza que no haya un caso escondido que no sepamos".