Cortarse el flequillo sola y sin errar ¡es posible!

Según el tipo de flequillo que tengas, esta es nuestra guía infalible:

RECTO

Aunque no lo creas, la cinta adhesiva es tu aliada de belleza. Y especialmente cuando se trata de cortar el flequillo sola. ¿La técnica correcta? Es Jean-Marc Maniatis (el estilista parisino más buscado) quien la reveló: “Siempre cortá en seco, colocando el flequillo bien al frente. Pegá una banda adhesiva de sien a sien y cortá todo el excedente por encima de las cejas. Retirá la cinta, mové la cabeza, y verificá. Si es demasiado largo, intentá nuevamente. Es mejor hacerlo siempre dos veces. ”

EN DEGRADÉ

En cuanto al flequillo en degradé hacia el costado, hay otra técnica, revelada por una youtuber americana especializada en belleza. Seguí estas instrucciones: separá el pelo formando triángulos, pero sin ir muy atrás ni sobre los costados. Es decir, al frente y a la altura en donde comienza el flequillo. Mojá, enrollá las mechas que querés cortar, respirá hondo… ¡y animate!

“CORTINA” (O A DOS AGUAS)

Sinónimo de estilo y elegancia atemporal como Brigitte Bardot o Jeanne Damas, el flequillo tipo “cortina” ganó muchos fanáticas y el hecho de que no requiera un estricto mantenimiento, sino un golpe de tijera, lo hace más atractivo aún. Amado por su informalidad, es fácil de llevar. Para que ambos lados sean simétricos el truco es cortarlo en seco, como señala Delphine Courteille, la peluquera de las famosas. De esta forma, las mechas no se secarán de golpe para darnos una sorpresa repentina (un disgusto). ¿Cómo lo hacemos? Dependiendo de la forma del flequillo, recto o redondeado, seguimos el movimiento natural del pelo con un peine, y recortamos en degradé muy suavemente. Para las menos experimentadas es mejor hacerlo de a mechas pequeñas y no en bloque.

SÚPER CORTO

Considerado durante mucho tiempo un poco nerd o un error al salir de una peluquería, el flequillo corto está más de moda que nunca. De hecho Emma Roberts, Emma Watson o Shy’m sucumbieron a él con éxito. Para cortarse el flequillo corto una misma hay que estar muy atenta, porque mientras más corto sea, más se notarán los tijeretazos erróneos. Hay reglas a seguir: una vez más el pelo debe estar seco, ya que cuando está mojado pesa más y podemos tener un resultado completamente distinto si lo hacemos después de lavarnos la cabeza y esperamos a que seque. Luego, lo peinamos recto, pegado a la frente y con una tijera pequeña acortamos de apoco, mecha por mecha. Esta técnica evitará un corte torcido o irregular que puede provocar el uso de una tijera grande.

EN FORMA DE “COMA”

Con su costado años ’70 (también fue furor en el 2000) el flequillo “coma” sigue conquistando a muchas mujeres amantes de la moda. Menos radical que un flquillo recto, se caracteriza por su movimiento y caída hacia el costado, es decir, casi sobre uno de los ojos. Suele ser largo, pero hay que saber cortarlo a tiempo. Por suerte no hay ninguna ciencia oculta. Como en todos los otros casos, lo cortamos en seco. Tomamos el mechón a recortar entre los dedos y lo estiramos sobre la cara, hacia un costado, para verificar el largo. Separamos en varias partes el flequillo y lo cortamos muy de a poco y siempre sobre la cara. De esta forma podemos emparejarlo a medida que llegamos a las puntas y lograr así una caída ligera (menos pesada que en un flequillo recto) y con movimiento.

En Pinterest, una de las plataformas más consultadas, los usuarios buscan ideas para inspirarse y, este momento, las búsquedas sobre “cortes de pelo” crecieron un 417%. Ahí podés encontrar tu próximo flequillo y animarte (¿por qué no?) a hacerlo sola.