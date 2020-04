Trastornos del sueño: ¿qué le pasa a tu cuerpo?

Los trastornos del sueño son cambios en el modo de dormir. Pueden afectar el estado de salud general, la seguridad y la calidad de vida de las personas. La falta de descanso, además, puede alterar la capacidad para conducir de manera segura y aumentar el riesgo de padecer otros problemas de salud.

“En la actualidad se calcula que el 40 por ciento de la población mundial duerme mal. Si bien esto no quiere decir que todos tengan un trastorno severo del sueño, sí tienen alguno de sus ingredientes. A modo de ejemplo, un trastorno puede ser no poder dormir de entrada o bien despertarse en la mitad del sueño y no poder volver a dormir”, explica la doctora Stela Estelles, médica neuróloga y jefa del servicio de Neurofisiología de INEBA.

“A medida que pasan los años el sueño cambia, va disminuyendo, se hace superficial. En los chicos el insomnio está dado en gran parte por el uso de la tecnología y hay otros que en su ADN ya tienen ciertas características de fragilidad de este trastorno. En este último caso, lo que debemos hacer es enseñarle a los niños a dormir”, agrega.

SÍNTOMAS DE LOS TRASTORNOS

Pueden ser somnolencia diurna excesiva, respiración irregular, aumento del movimiento durante el sueño y dificultad para conciliar el mismo.

Existen muchos tipos. Suelen agruparse en categorías que explican la causa de estos, el modo en que afectan a la persona, o de acuerdo a las conductas. Además están los que se dan por problemas con los ciclos naturales de sueño y vigilia, los problemas para respirar, la dificultad para dormir o la sensación de somnolencia durante el día.

Entre los más frecuentes se pueden enumerar:

· Insomnio: hay dificultad para conciliar el sueño o uno permanece despierto durante toda la noche.

· Apnea del sueño: se experimentan patrones anormales en la respiración mientras se duerme. Existen muchos tipos de apnea del sueño. “Lo más peligroso es tener apnea y no tratarla porque la misma puede generar muerte súbita”, comenta la especialista.

· Síndrome de las piernas inquietas: un tipo de trastorno del movimiento durante el sueño, también llamado enfermedad de Willis-Ekbom. Provoca una sensación molesta y una necesidad de mover las piernas mientras la persona intenta conciliar el sueño.

· Narcolepsia: una afección caracterizada por una somnolencia extrema durante el día y quedarse dormido de repente durante el día.

“Hay muchos modos de diagnosticar los trastornos del sueño y normalmente se pueden tratar la mayoría de los casos eficazmente una vez que el médico logra hacer el diagnóstico correcto”, remarca Stelles.

Entre los posibles síntomas a los que prestar atención para sospechar si uno sufre uno de estos trastornos del sueño se pueden mencionar tener mucho sueño durante el día y tener problemas para conciliar el sueño por la noche, patrones respiratorios inusuales o sentir impulsos incómodos de moverse mientras se duerme.

CONSEJOS PARA EL BUEN DORMIR

*En lugar de intentar dormir, lo que uno puede hacer es relajarse.

*No hacer otras cosas como usar el teléfono, la tablet o mirar televisión, actividades que deberán hacerse fuera del dormitorio.

*Preocuparse por dormir, o dar vueltas en la cama, también es otra actividad incompatible con el sueño. Es por eso que, cuando se pasa más de veinte minutos en la cama sin lograr conciliarlo, es necesario irse del dormitorio.

**Consultar a un especialista.