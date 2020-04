Florencia Kirchner rompió el silencio y criticó a la Justicia

Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, ratificó que el "ensañamiento judicial" la "enfermó" y contó que está "contenta" porque está escribiendo un libro, aunque evitó dar detalles sobre la obra. Además, admitió que no leyó el libro "Sinceramente", de su madre "porque habla básicamente de todo lo que me llevó a enfermarme".

A menos de un mes de haber regresado a la Argentina tras un año en Cuba, la artista mostró a través de su cuenta de Instagram su afán por la lectura y confirmó que está preparando su debut literario.

En medio de la cuarentena general por la pandemia de coronavirus, que cumple en su departamento del barrio porteño de Constitución, la joven de 29 años brindó una charla a Futurock en la que dio detalles de lo que fue su internación en la isla caribeña.

"Yo no venía bien de salud. Fui a hacer el curso (de guión de cine a La Habana) y de paso me iba a hacer el chequeo, que no dio bien. Entonces no hice el curso y ya me quedé ahí", relató Florencia Kirchner, quien de todo modos señaló que su internación le sirvió para "salir escribiendo encontrando una voz y sintiendo más honesto lo que estaba escribiendo".

Y agregó: "Había escrito algunos relatos, pero lo que venía pasando acá y todo el ensañamiento conmigo me tenía muy bloqueada". En ese sentido, la cineasta afirmó que "lo que pasó en los últimos cuatro años fue más allá del ensañamiento mediático".

"Empezó a haber ensañamiento judicial, mandaban policías a mi casa, parecía que todas las semanas iba a pasar algo, tenía tres jueces que hacían conmigo lo que querían: éso fue lo que me enfermó a mí", lanzó.

Florencia Kirchner contó que no leyó el libro "Sinceramente", de su madre y vicepresidenta, Cristina Kirchner, y afirmó que eso fue "motivo de pelea", aunque subrayó que le explicó que no lo hizo porque trata de los temas judiciales que la llevaron a enfermarse.

"No lo leí", sostuvo la cineasta, que agregó: "Le expliqué a ella por qué: porque habla básicamente de todo lo que me llevó a enfermarme. Le dije que más adelante, cuando sienta esto más lejos, lo voy a agarrar. Lo tengo el libro. Algunas partes me las leyó ella. Más adelante lo voy a agarrar para ordenarme un poco". "Sinceramente" fue publicado en abril de 2019, en la previa al comienzo de la campaña electoral y cuando Florencia Kirchner ya llevaba dos meses internada en Cuba.

A la vez, Florencia Kirchner explicó por qué mantuvo un bajo perfil cuando comenzaron a investigarla en varias causas judiciales: "Antes estaba todo más tranquilo y de golpe pasó todo eso. Qué iba a hacer? ¿Salir de golpe contra una maquinaria judicial, mediática, política? No supe hacer otra cosa que guardarme. ¿Qué iba a hacer? Además, acababa de ser mamá".

La hija de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner se encuentra involucrada en las causas Hotesur y Los Sauces, en las que es investigada por su supuesta participación en una asociación ilícita que habría lavado dinero a través de hoteles.

Por otra parte, destacó que sus amigos fueron "muy importantes" durante su internación en Cuba: "No era muy sostenible para mí estar sola y se empezaron a turnar para viajar y que yo no quedara sola".Al respecto, indicó que "hacía bastante" tiempo que se había "volcado a una lectura obsesiva" y, al ser consultada sobre si estaba escribiendo algo para publicar, respondió: "Sí, estoy contenta. Pero ahí queda".

Finalmente, la joven de 29 años subrayó que cuando se embarazó de Helena Vaca Narvaja, a finales de 2014, "se acentuó al 100 por ciento" el feminismo, así como también contó que con su madre tuvo "peleas tremenda" respecto al rol y el movimiento de mujeres.