¿Qué deben hacer las personas que ingresen a Catamarca?

El Ministerio de Salud de la provincia informa las obligaciones sanitarias que deben cumplir las personas que ingresen a la provincia con la autorización excepcional para circular por vía terrestre. Hasta el momento, Catamarca se encuentra sin casos positivos de coronavirus, es por ello que se recomienda fuertemente actuar con responsabilidad social que resulta un pilar de gran importancia para enfrentar la pandemia del Covid-19.

Tanto las personas que estuvieron varadas en el país como aquellas que fueron a buscarlas, deben permanecer en aislamiento sanitario preventivo por un período de 28 días.

Durante el aislamiento deben permanecer en forma estricta en su domicilio y no deben recibir visitas en el hogar. Si conviven con personas que no viajaron deben usar barbijo y no tener contacto estrecho con estas personas (distancia mínima de 1,50 metros).

No deben convivir con mayores de 60 años, embarazadas, o quienes están dentro de los grupos de riesgo (enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedad respiratoria crónica, entre otras), y delegar la realización de mandados o compra de medicamentos a personas de confianza o del entorno familiar que no pertenezcan a grupos de riesgo.

Deben ventilar adecuada y frecuentemente los ambientes. No compartir utensilios de cocina (plato, vaso, cubiertos, mate, etc.) y limpiarlos con agua y detergente luego de su uso. También, los elementos de aseo (jabón, toalla) deben ser de uso exclusivo y se deberán lavar luego de su uso.

Es de suma importancia que ante cualquier novedad en la salud de los convivientes se avise inmediatamente al personal de salud.

Además, se aclara que aquellos que regresaron del exterior, independientemente del tiempo transcurrido desde su regreso el país, deben realizar el aislamiento por 28 días, si estar en contacto con otras personas ni abandonar, bajo ninguna circunstancia, su lugar de aislamiento.

Es imprescindible que cada persona que ingresa a la provincia tenga plena conciencia de cuáles son sus obligaciones frente a las autoridades, pero principalmente, frente a la comunidad.

La responsabilidad social también debe ser ejercida por todo la comunidad. Es por ello que, el Ministerio de Salud sugiere a los vecinos ser solidarios con aquellos que han regresado a la provincia, respetando sus datos, ofreciendo ayuda para la comprar de alimentos o medicamentos, fomentando que el aislamiento se cumpla por el bienestar de todos.

A diferencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en el que está permitido transitar por motivos excepcionales, las personas que ingresan a la provincia deben cumplir con el “aislamiento sanitario obligatorio” por un lapso de 28 días, durante los cuales no deben salir por ningún motivo, aun cuando no presenten síntomas.