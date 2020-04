El Presidente se reunió con el comité de expertos médicos y científicos en Olivos

Mientras prepara el anuncio de la extensión de la cuarentena, el presidente Alberto Fernández encabezó hoy una reunión con el comité de expertos médicos y científicos que lo asesora en el marco de la pandemia de coronavirus.

Por esta horas, ya está definida la ampliación de la cuarentena obligatoria hasta el domingo 10 de mayo inclusive, y solo resta confirmar cuándo realizará el anuncio oficial, que sería mañana por la noche.

En el encuentro, el jefe de Estado escuchó de parte de los asesores oficiales los últimos índices y variaciones del coronavirus en el país, y luego se hizo un análisis de los pasos a seguir para continuar con una curva achatada.

A la Quinta de Olivos asistieron la embajadora especial de la OMS/OPS para América Latina y el Caribe, Mirta Roses; el director científico de la Fundación Huésped, Pedro Cahn; el titular de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued; el presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, Gonzalo Camargo; y los especialistas Ángela Spagnuolo de Gentile, Gustavo Lopardo, Florencia Cahn, Carlota Russ, Eduardo López, y Luis Cámera. .

Todos llegaron juntos en un pequeño micro cerca del mediodía, para evitar que cada uno fuera con sus autos por separado.

Además, junto al Presidentes estuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Salud, Ginés Gonzáles García; y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

Antes de la reunión, Eduardo López, el jefe del departamento de medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, aseguró que cuando llegue el pico de contagios el sistema de salud podría no colapsar.

"Va a haber un pico, pero me da la sensación de que no va a saturar el sistema de salud. Soy cautamente optimista. Creo que va a haber un pico, pero no va a ser de los modelos que estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos, Italia, España o inclusive Francia. Será un pico más moderado", expresó el especialista.

En declaraciones a radio Mitre, López subrayó: "La cuarentena va a prolongarse, debe prolongarse. Las cuarentenas largas, que estuvieron alrededor de ocho semanas, son las que mejor han respondido y pueden flexibilizarse con mayor tranquilidad. Por eso se plantea la flexibilización por provincia y tal vez por municipio; no en el conurbano bonaerense o en Capital Federal, pero sí en el interior de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos o Córdoba".