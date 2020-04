Dolor en el espectáculo por la muerte de Susana Ortíz, la “villana” de Chiquititas

Este jueves a los 72 años falleció la actriz Susana Ortíz, quien interpretó a una de las villanas más recordadas de Chiquititas. Murió en el día de su cumpleaños.

A través de sus redes sociales la Asociación Argentina de Actores, comunicó la triste noticia.

"Lamentamos el fallecimiento de la actriz Susana Ortíz, de extensa y prestigiosa trayectoria en cine, teatro y televisión. En 2009, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación la distinguieron con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares, entre ellos su hijo, el actor Alejo Ortíz; a sus amigas/os y a quienes han compartido con ella la labor artística", escribieron.

Algunas horas antes de dicha publicación, su hijo Alejo había informado en Instagram que la reconocida actriz se encontraba internada hacía tres poco más de tres meses.

"Hoy es el cumpleaños de Susana Ortíz , no sé si sea feliz o no. Está internada hace 3 meses y medio, quizás podría haber sufrido menos de no haber sido por la irresponsabilidad de 'algunos' médicos y 'algunas' personas de nuestra bendita obra social. Está por fin con cuidados de fin de vida, tranquila, y si algo podemos desearle todos para su cumpleaños, es eso: que se vaya en paz y tranquila. ¡Feliz 72, mamá! Te quiero", había escrito en la red social.

Además de brillar en el personaje de Matilde en la novela de Cris Morena, Ortíz tuvo una carrera muy prolífica en la TV argentina.

Participó en Mañana puedo morir, Donde pueda quererte, La cuñada, Sin marido, Ella contra mí, Hola Crisis, Una voz en el teléfono, Cosecharás tu siembra, Fiesta y bronca de ser joven, Sin Condena, Alta Comedia, El día que me quieras, Verano del 98, Provócame, Rebelde Way, Abre tus ojos, Epitafios, Paraíso Rock, Mujeres asesinas, B&B, Atracción x 4, Botineras, Decisiones de vida, Herederos de una venganza y Historias de corazón, entre otras. También se distinguió en el cine y en teatro.