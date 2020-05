Kicillof y Larreta acompañaron esta vez a Fernández y anunciaron que en el AMBA "siguen las cosas como hoy"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acompañaron hoy al presidente Alberto Fernández para anunciar cómo continuará la cuarentena en el área metropolitana (AMBA), donde señalaron que "siguen las cosas como hoy", aunque con habilitaciones graduales y algunas excepciones.

Durante el anuncio de la fase anterior del aislamiento obligatorio ante el coronavirus Fernández había anunciado en soledad que se habilitarían las salidas para los niños pero a las pocas horas Kicillof y Larreta pusieron un alto a esa decisión, por lo que esta vez buscaron dar un mensaje unificado sobre el AMBA, la zona con mayor cantidad de contagios.

El Presidente adelantó que el aislamiento obligatorio pasará a una nueva fase más flexible en todo el país con la excepción de la zona que integran la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, cuyos mandatarios se refirieron a su vez a las particularidades de ambos distritos en la cuarentena.

Fernández enfatizó que "toda la Argentina pasa a la fase cuatro, mientras que el AMBA sigue en la tres", debido a que allí se concentra "el 86,2 por ciento de los casos" de coronavirus.

Tras precisar que el tiempo de duplicación de casos promedio en todo el país es 25.1 días, pero que "el área metropolitana de Buenos Aires no logra eso y tiene muchos motivos, no es el descuido de los dirigentes y me consta, sino con la naturaleza demográfica de esa región".

Por esa razón, Fernández subrayó que "en la Ciudad y el Gran Buenos Aires siguen las cosas como hoy, es decir que para habilitar comercios e industrias le tiene que pedir autorización al Poder Ejecutivo Nacional y se analizará".

Por su parte, Rodríguez Larreta adelantó: "Vamos a sumar algunas actividades, dado la confianza que nos da el comportamiento de la sociedad, pero las pautas siguen siendo las mismas".

Si bien avisó que daría más precisiones en la conferencia de prensa que dará este sábado por la mañana, el mandatario porteño indicó que elevarán "la propuesta de gradualidad de la Ciudad al Poder Ejecutivo Nacional, y con estrictos controles sanitarios, para que no haya superposición en el transporte público".

Además, señaló que incorporarán el tema de los niños, eje del desencuentro entre la Nación y las provincias en el anuncio anterior, y que se habilitará que salgan con sus padres los fines de semana.

En tanto, Kicillof anunció que en la provincia la mirada "está más centrada en la producción que en el consumo o el divertimento" y señaló: "Estamos avanzados en solicitar al Gobierno nacional la autorización para empresas y ramas de la producción".

Además, señaló que "el comercio va a ser de cercanía, barrial, con trabajadores de cercanía y clientes de cercanía y va a ser a pedido de cada uno de los intendentes".

El gobernador diferenció al conurbano del interior bonaerense y señaló: "Es la zona que no podemos tomar de manera desarticulada con la ciudad de Buenos Aires porque es un continuo demográfico. Es importantísima la coordinación".

Por último, señaló que en la provincia también se podría habilitar la salida de niños pero con un criterio distinto, dado que van a "proceder por localidad" y piensan en autorizar que acompañen a sus padres para hacer compras.