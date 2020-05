El Gobierno volverá a anunciar por decreto un aumento de jubilaciones

El Gobierno volverá a anunciar por decreto, en junio, un aumento de jubilaciones y pensiones, y por ahora no está en estudio autorizar subas de tarifas, dijo hoy el presidente Alberto Fernández, quien advirtió también que "sería el colmo que aumenten los combustibles".

"Ya tenemos pautado el aumento que los jubilados van a percibir en junio, pero vamos a esperar que pase esto -por la pandemia- para darlo a conocer", explicó Fernández.

En una entrevista con C5N, el jefe de Estado repasó, además de la cuestión de la deuda, varios temas clave de la agenda económica.

A continuación, un detalle de las cuestiones económica tratados, además de la cuestión central de la deuda:



Dólar



Fernández dijo que la divisa estadounidense "sube por pura especulación de unos pocos inversores".

Consideró que las operaciones en dólares de contado con liqui (CCL) "no son ilegales, son inconvenientes y dañinas para la economía".

Sobre esas operaciones, dijo que "los que compran bonos y los venden en el exterior se conocen. Hay una lógica especulativa muy alta".

"Hubo un momento en el que nos dimos cuenta de que esto se estaba haciendo porque las empresas necesitaban hacerse de dólares, después es pura especulación", dijo sobre la operatoria vía dólar MEP y el propio CCL, que son legales.

Respecto del dólar blue, que se vende ya a $ 125, dijo que los compradores "van detrás de un dólar donde hay muy pocos inversores, con 30 millones de dólares el precio puede subir una enormidad".



Tarifas, inflación y combustibles



Rechazó de plano cualquier incremento en las tarifas de los servicios públicos y dijo que "la escalada inflacionaria tiene mucho de especulativo".

"En esta instancia no podemos aumentar nada, todos tenemos que hacer un esfuerzo", se atajó.´.

Recordó que los precios del petróleo "han caído mucho. Hay que hacer un esfuerzo para tratar de parar la escalada inflacionaria que tiene mucho de especulativo".

"Los economistas hablan de una inflación autoconstruida y muchos ponen de ejemplo a la Argentina. La inflación autoconstruida es la inflación psicológica, la inflación de los que ven que el dólar sube y dicen a mi no me agarran, yo aumento por las dudas", dijo.

Sobre los combustibles, consideró que "sería el colmo que aumenten".

"El colmo es que suban las naftas. Establecimos un precio sostén con el barril criollo, para mantener la actividad petrolera, en momentos en que el precio internacional se ha caído", indicó, en alusión al valor de US$ 45 que se anunciaría esta semana.

Ratificó que se pagará un Ingreso Familiar de Emergencia más en mayo y destacó que se está ampliando el número de beneficiarios.

Y tuve reproches por las excesivas demandas que recibe: "Me piden que no caigamos en default, que sostengamos a las empresas, que no emita y que no tenga déficit fiscal. No sé cómo quieren que haga".