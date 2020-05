Jalil entregó viviendas y anunció un nuevo plan habitacional 2020 para la toda provincia

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Saenz, entregaron viviendas en la zona norte de la ciudad. En el marco del acto protocolar, el mandatario explicó que en la primera semana de junio se lanzará oficialmente el nuevo Plan de Viviendas 2020 para la Provincia.

En la entrega de zona norte, se trata de 15 viviendas que incluyen dos habitaciones, baño y comedor, aprovechando terrenos que se encontraban en desuso y que ahora se convierten en hogares para 15 familias capitalinas.

Sobre el plan de viviendas para este año, el gobernador Jalil aseguró que “a pesar de la crisis tomamos la decisión de no detener la obra pública, que en Catamarca es un elemento fundamental para la reactivación económica”.

Las obras incluyen mejoramientos habitacionales, erradicación de letrinas y las ya anunciadas viviendas para solteros.

El plan incluirá más de 800 viviendas, 250 baños en el marco del plan de erradicación de letrinas, y 100 mejoramientos habitacionales en distintos lugares de la provincia a definir según la demanda que está siendo evaluada por el Observatorio de la Vivienda que pertenece al ministerio, de las cuales 100 serán destinadas a solteros.

Saenz explicó que 450 de estas viviendas serán construidas con fondos de la A.G.A.P (Administración General de Asuntos Previsionales), en tanto que 100 pertenecen a las tipologías de viviendas rurales y Sol Hábitat.

"Hasta el momento el 100 por ciento de las obras en viviendas de la provincia están siendo financiadas por el Gobierno provincial, por eso celebramos los anuncios del Presidente Alberto Fernández en el marco del programa Argentina Construye, que se suman a lo dispuesto por nuestro Gobernador de lanzar nuevas líneas de crédito que permitan ampliar el número de viviendas previstas", expresó Saenz. "Es una manera también de gestionar esta crisis reactivando la economía y generando puestos de trabajo", consideró.

El funcionario destacó que para hacerle frente a la demanda habitacional "tiene que haber un esfuerzo conjunto", y recordó que el Gobierno de la Provincia, desde la gestión anterior y hasta la actual "jamás se ha retirado de la inversión en obra pública, mucho menos de vivienda".

Evaluación

El ministro Sáenz comentó que el equipo del Ministerio de Vivienda detectó a través de su Observatorio que entre 6500 y 7000 familias tienen actualmente baños precarios o falta de estos módulos. "Detectamos además que entre 16.000 y 17.000 familias de Catamarca recurren al Estado solicitando algún aspecto vinculado a su vivienda, para construcción o mejoramiento".

Entre los barrios con mayor urgencia y en los que hoy la Provincia ya está trabajando, Fidel mencionó a los barrios Papa Francisco y Ex Sussex.

Mencionó además que se están tramitando ante el Gobierno nacional 800 viviendas del IPV para Catamarca desde el año pasado: "estamos con muchas esperanzas de que ahora se levante esa veda que teníamos todos los argentinos".

Próximas entregas

Fidel comentó que en aproximadamente 120 días se espera poder finalizar un paquete de obras que comprende la entrega de viviendas en Valle chico, que incluyen además viviendas para solteros, y agregó que se está trabajando para ir entregando poco a poco los títulos de propiedad. En unas semanas se entregarán además 30 nuevas viviendas en Santa María.

Cedulones

Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanización informaron que si bien por la cuarentena no se estuvieron emitiendo los cedulones de pago, quienes no posean descuento por planilla pueden acercase con su DNI por la caja del IPV de 8 a 13 horas de lunes a viernes. "Necesitamos que el beneficiario que ha sido tenido en cuenta con una vivienda no corte la cadena de solidaridad que significa que así como él pudo acceder a tener su casa, que sepa que con su cuota está aportando para que otro catamarqueño que no la tiene, pueda tener su casa en el futuro".