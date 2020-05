Vuelve el fútbol español: vuelve Messi

La Liga de fútbol español regresará el 8 de junio después del parate de dos meses por la pandemia de coronavirus, según lo informó Pedro Sánchez, presidente de España en su conferencia de prensa semanal que brinda desde que se desató el Estado de Alarma.

"Con el aval del Consejo Superior de Deportes, el gobierno de España y el Ministerio de Sanidad ha dado luz verde para que se vuelva a celebrar la Liga del Fútbol Profesional. A partir de la semana del 8 de junio volverá La Liga...Se autorizará la reanudación de las competiciones profesionales, y en particular la Liga", expresó el mandatario.

Los clubes estarían analizando enviar un pedido para retrasar una semana más el inicio y que sea el 19 de junio para obtener un poco más de tiempo y que los futbolistas reacondicionen su físico ya que apenas hace una semana que retomaron los entrenamientos. Aunque se deberá esperar a ver como evoluciona el virus, todo parece indicar que el fin de semana del 12 de junio se volverá a ver a Messi dentro de un campo de juego.

Algunos días atrás la Pulga declaró: "Quizá puede que este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos" y por último agregó sobre la pandemia: "El riesgo de contagio está en todas partes. Cuando sales de casa el riesgo ya está ahí, por lo tanto creo que no hay que pensarlo mucho porque si no puede dar ganas de no salir a ningún lado".