“Si se levanta la cuarentena, en 15 días vamos a ver cadáveres apilándose”

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, cuestionó este domingo las movilizaciones anti cuarentena, y aseguró que si el Gobierno tomara la decisión de levantar el aislamiento obligatorio los contagios desbordarían el sistema sanitario como ocurrió en Nueva York, en Estados Unidos, o algunos países de Europa.

“Si se levanta la cuarentena, en quince o veinte días, empezamos a ver las imágenes de Nueva York, Manaos o Italia y España, con cadáveres apilándose en cámaras frigoríficas, en las calles o en los geriátricos”, pronosticó.

En declaraciones radiales, el funcionario de Axel Kicillof advirtió que “si no se detiene la tasa de crecimiento de los contagios, ningún sistema de salud por más preparado que esté va a poder soportar el pico”.

En esa línea, agregó que “si los contagios se distribuyeran a lo largo del año, el sistema aguantaría; pero cuando pasa en uno o dos meses, se ven las imágenes que ya conocemos”.

En tanto, Gollan criticó duramente las protestas que se registraron en varias ciudades en contra del confinamiento obligatorio y dijo fueron "manipuladas políticamente".

“Si pasa esto (el colapso del sistema de salud), la misma gente que estuvo en estas marchas va a decir por qué se abrió todo”, opinó.

Sobre la composición social de la manifestación del sábado contra la cuarentena consideró que hubo "un popurrí" de gente entre los que había antivacunas y gente antigobierno: "Igualmente, en el Obelisco había apenas 150 personas".

“Por ahora, el sistema hospitalario de la Provincia está bien. Tenemos una reserva importante de camas sin utilizar. La tasa de ocupación de las camas generales es muy baja, mientras que las de terapia intensiva son cercanas al 40%”, subrayó.

Por otro lado, también reconoció cierta preocupación a raíz de la movilización de profesionales de la salud que rechazaron la judicialización de algunos casos de brotes de contagio en centros de salud.

“Compartimos una preocupación: ha comenzado en alguna parte del país una judicialización que ante las crisis como esta no es muy conveniente. Los jueces tienen que ser muy prudentes”, manifestó Gollán.

“Hay que ser muy reflexivos. Si no, a los que están poniendo en cuerpo en la primera línea se les genera una situación muy difícil”, indicó a radio 10.

No es la primera vez que las declaraciones del ministro bonaerense causan revuelo. Hace menos de dos semanas generó un entredicho con el gobierno porteño tras acusar a la capital de ser “el principal foco de contagio de coronavirus en el país”.

Lo hizo al publicar un mapa del AMBA con el territorio porteño destacado y el siguiente mensaje: “Queda claro dónde está el mayor riesgo de irradiación”.

No obstante, horas más tarde intentó bajar el tono de la polémica y aclaró: “Algunos se horrorizan con las verdades y buscan conflictos donde no hay. Estamos haciendo un gran trabajo conjunto con CABA y no es contradictorio con decir que CABA hoy es el foco de contagios más preocupante. Hay que frenar los casos. Esto es vida o muerte. No jodan”.