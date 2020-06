Barros: "Hay una clara intención destituyente en los concejales opositores de Valle Viejo"

El diputado oficialista Augusto Barros refutó las posibilidades de que la oposición en Valle Viejo pueda suspender a la intendenta Susana Zenteno y, a la vez, indagó respecto a cuáles son los motivos de los ataques contra la jefa comunal chacarera.

"Hay una clara intención destituyente de los concejales opositores que con una perversa intención política pretender debilitar a la intendenta", dijo el legislador. En esta línea consideró que la producción legislativa de los ediles de Juntos por el Cambio: "desde diciembre solo se ha circunscripto a interferir con el trabajo del Ejecutivo. En solo seis meses, en medio de la pandemia, emitieron 15 pedidos de informe y convocan a funcionarios en forma sistemática, facultades que no ejercieron durante el gobierno de Gustavo Jalile", agregó.

El diputado indicó que el "portavoz" del Concejo Deliberante chacarero, Carlos Luján, "carece de sustento y de seriedad al decir muy suelto de cuerpo que la Intendenta incumple con la Carta Orgánica y que por ello se podría requerir su suspensión". Sobre este eje explicó que el edil "no dice cuál es el famoso incumplimiento" e incluso que es "más grave aún, la falta de seriedad por no decir desconocimiento de la CO, ya que la suspensión solo procede ante la formación de una causa judicial".

Así, Barros preguntó si "el motivo de estos ataques no se encontrarán circunscriptos a cuestiones que nada tienen que ver con el ejercicio de la función de la Intendenta y a las acciones que desarrolla", o si bien "se ajustarán a intereses de otra índole".

"Las circunstancias actuales necesitan gestos solidarios deponiendo intereses personales y sectoriales pero, fundamentalmente, aceptando la legitimidad que otorga la voluntad del pueblo" concluyó Barros.