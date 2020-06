Se reavivó la polémica por el aborto legal en Diputados

La polémica por el aborto volvió hoy a la Cámara de Diputados en medio de una reunión de la comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad, en la que la diputada del PRO Natalia Villa se quejó de que no hubiera expositores que reflejaran la postura contraria a la ley de legalización.

La recriminación de la legisladora macrista estuvo dirigida a la presidenta de la comisión, la kirchnerista Mónica Macha, y reinstaló la polémica entre "verdes" y "celestes" que este año, producto del receso estival y luego por la pandemia de coronavirus, se había apaciguado.

Villa agradeció a la diputada del Frente de Todos por haberla invitado a participar de la comisión en el marco de la conmemoración del Día Internacional por la Salud de las Mujeres, pero enseguida disparó sus críticas.

"El colectivo de mujeres es muy diverso, tenemos pensamientos distintos. Me da mucha tristeza que hoy muchas mujeres no tuvimos representación en esta charla. Yo soy parte de ese colectivo de mujeres que no cree que el aborto sea un derecho", comenzó, para marcar la cancha.

Y agregó que le hubiese "encantado tener una oradora" que la represente a ella y a "muchas mujeres argentinas" que son refractarias a legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

La diputada opositora recordó que en 2018, durante los debates parlamentarios por el aborto, se vio "un Congreso dividido, una plaza dividida y un país dividido" y explicó que en el 2020 la situación no se modificó.

"¿Y sabés qué? Es muy triste que desde esta comisión no le dimos la oportunidad a un montón de mujeres de que también estén representadas. Siento que vivimos en una comisión donde suena una sola campana, donde todas aplaudieron el discurso que queríamos escuchar", lamentó.

Insistió en que son muchas las mujeres que creen que "el aborto no es un derecho", y en ese línea afirmó que tienen el mismo derecho de "hablar y exponer" en la comisión.

"Admiro su trabajo, respeto su postura, no la comparto. Lo único que pido es que tengan la misma solidaridad con nosotras, las que pensamos distinto", reclamó.

"Hoy soy la única de esta comisión que tiene una posición distinta, pero no soy la única en Argentina que piensa que el aborto no es un derecho humano", finalizó.

A su turno, Macha respondió que en el momento de la convocatoria, Villa no propuso ningún invitado para incorporar a la reunión.

"Durante muchísimos años, nuestras posiciones -que hoy se ven representadas mayoritariamente en la comisión- han sido minoría, y esa minoría significó la muerte injusta de muchas mujeres", señaló la diputada del Frente de Todos en el cierre de la reunión.

"En la medida en que no contemos con esta ley, miles de mujeres siguen muriendo a causa de abortos clandestinos", recalcó.