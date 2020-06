El video contra Macri y la Corte que posteó Cristina mientras viajaba a declarar a Lomas

La vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó hoy contra la Corte Suprema de Justicia por haber permitido que en 2017 se difundieran por los medios escuchas de conversaciones privadas suyas, y consideró que si eso no hubiese pasado, ahora "probablemente" no existiría la causa de espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora.

Antes de declarar como testigo ante el juez federal de Lomas Federico Villena, la ex mandataria publicó un video en las redes sociales, en el que cuestionó al máximo tribunal por no haber intervenido para que no pasaran en radio y televisión sus diálogos con el actual senado Oscar Parrilli.

"La verdad, que en ese momento pensé que la Corte iba a intervenir. Sin embargo, nada de eso ocurrió", sostuvo Cristina Kichner.

Su queja a la Corte Suprema se enmarca también en la discusión que se da por estas horas en el Congreso, donde el oficialismo busca hacer caer el decreto de Macri que pasó las escuchas de la Procuración General al máximo tribunal del país.

"Leo y escucho trascendidos acerca del seguimiento que me habrían hecho desde la AFI macrista y no puedo evitar recordar otros episodios que denuncié incansablemente durante aquellos años, sin que nadie hiciera nada", afirmó la vicepresidenta.

Y continuó: "Me acuerdo, por ejemplo, cuando en marzo de 2017, se difundieron las ya célebres escuchas de mis conversaciones telefónicas con Oscar Parrilli. Conversaciones que habían sido grabadas por la oficina de escuchas que Macri hizo depender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

"Debo confesar que cuando sucedió aquel episodio de difundir por radio y por televisión conversaciones privadas, la verdad que en ese momento pensé que la Corte iba a intervenir. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Al contrario, se anunciaba su transmisión con bombos y platillos, cual estreno cinematográfico y nadie, nadie, hacía nada por impedirlo", enfatizó Cristina Kirchner.