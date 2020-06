"No estamos exentos de tener casos", dijo Raúl Jalil

Pasan los camioneros a La Rioja, vienen desde Ezeiza hacia Salta, y acá no llega ningún caso. Debe ser la virgen del Valle que nos ayuda", dice, medio en broma y medio en serio, Raúl Jalil , gobernador de Catamarca , la única provincia que hasta ahora no ha registrado casos de coronavirus en el país.

El gobernador peronista de Catamarca, que pasado mañana recibirá al presidente Alberto Fernández , asegura que la "estrategia nacional y regional" con sus pares del norte argentino fueron "fundamentales" para conseguir la inexistencia de casos. Pero no se confía: asegura que "nadie está exento" de tener casos de coronavirus en su territorio. Alineado con el Presidente, Jalil critica las políticas de "cerrar fronteras" de algunos de sus colegas, y de paso apoya la decisión de intervenir la empresa Vicentin, "haya sido o no", consultada la vicepresidenta Cristina Kirchner.



-¿Qué hizo bien su provincia para no tener casos?

-Creo que hemos tomado decisiones anticipadas, como el uso obligatorio de barbijos y medidas de prevención. El trabajo en equipo con los intendentes ha sido fundamental, esperemos que la virgen nos siga ayudando y aquí no llegue.

-¿Y que hicieron mal algunos de sus vecinos, que sí tienen casos?

-Este es un virus muy contagioso, pero en el Norte, en general, se ha contenido bastante bien. La sufren, como vemos en todo el mundo, mucho más en las grandes ciudades, allí están muy expuestos. Trabajamos en equipo con los gobernadores Salta, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja y Jujuy, eso también ayuda. Pero no estamos exentos de que aparezcan casos.

-¿ Qué opinión le merecen las manifestaciones políticas y de la gente contra la cuarentena?

-Divido a quienes tenemos responsabilidades de gobierno, sean peronistas, radicales o de Pro, estamos 100 por cien de acuerdo con las políticas nacionales sobre el coronavirus. El resto de los dirigentes hace política, más allá que se entiende el grado de ansiedad que tiene mucha gente.

-Algunos de sus colegas cerraron sus límites y no dejaron pasar a nadie.

- Yo acompaño las decisiones del gobierno nacional. Pero acá somos 400.000 habitantes, tienen que comer, recibir insumos. Ponemos el foco en los repatriados, los camioneros y el mercado de abasto, allí están nuestras preocupaciones.

-Abrieron algunas escuelas en su provincia. ¿ No debería darse en otras provincias con pocos casos?

-Abrimos unas pocas escuelas rurales, a 3000 metros de altura, y sólo por esta semana, para que los chicos terminen su período especial. Hay que ser muy prudentes, lo conversamos con el ministro (Nicolás) Trotta , y acompañamos lo que se decide a nivel nacional.

-El Presidente estará el viernes en su provincia. ¿Cree que fue acertada la decisión de intervenir Vicentin?

-La decisión viene a ayudar a una empresa en proceso de quiebra. Pasa en otros lugares del mundo, a las empresas en problemas las ayudan los gobiernos. Acompaño la decisión, porque además se trata de un caso puntual, no es una política de intervención en las empresas.

-¿ Intervino la vicepresidenta Kirchner?

-Hay, aquí y allá, un equipo de gobierno. Yo consulto con la exgobernadora (Lucía Corpacci), y es que hubo una consulta, me parece bien, hay que aprender de la experiencia.

