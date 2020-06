Habilitan todas las actividades deportivas y hoteleras en la provincia

En conferencia de prensa, el COE provincial confirmó este jueves que serán habilitados para desarrollar su actividad los hoteles y moteles de la provincia. Además se autorizará la práctica de toda actividad deportiva con un máximo de 10 personas y en los horarios de 8 a 23 horas.

Si bien falta la publicación oficial, el ministro de Seguridad, Hernán Martel, al frente del COE, anticipó que la actividad hotelera volverá a funcionar en la provincia. Será bajo un estricto protocolo y con algunas limitaciones como ocurre con la mayoría de las actividades habilitadas hasta el momento.

También informó que se permitirá la realización de toda actividad deportiva siempre y cuando no se supere las diez personas. “Muchas instituciones, clubes, academias nos pidieron que flexibilicemos las actividades deportivas y lo vamos a hacer, solo pedimos que se cumpla con los protocolo y no se supere el número fijado que es de diez personas. Es decir que, por ejemplo, los clubes tendrán que armar varios turnos de manera que nunca haya más de diez personas en el lugar y se pueda respetar el distanciamiento obligatorio”, expresó.

Además indicó que habrá flexibilizaciones en los horarios de los comercios aunque aún no se brindó más detalles al respecto.

Por su parte, la ministra de Salud, Claudia Palladino, dio certezas en cuanto a los testeos que se realizan en la provincia y en cuanto a la atención de pacientes en el hospital monovalente Carlos Malbrán.

En primer lugar confirmó que Catamarca sigue con casos cero y detalló que “hasta acá hemos realizado 496 testeos. Es decir que tenemos un promedio de 124 test cada cien mil habitantes y ese es un buen número para una provincia que no tiene casos positivos”.

También señaló que desde que arrancó la cuarentena, fueron “2800 las personas que debieron hacer el aislamiento obligatorio por regresar a la provincia y más de 2100 ya lo cumplieron. Hoy son solo 700 las personas que se encuentran obligadas de hacer la cuarentena y a todas las controlamos”.

En ese sentido señaló que “toda persona que ingresa a Catamarca por más de 24 horas y menos de tres días es sometida al test y permanece aislado hasta que tenemos el resultado que tarda un par de horas. Una vez que dio negativo recién se lo deja transita por esos tres días. En cambio las personas que llegan para quedarse, realizan el aislamiento obligatorio”.

Finalmente se refirió a las personas que son atendidas en el hospital monovalente Malbrán y aclaró que “toda patología respiratoria se atienen ahí. Tenga o no tenga coronavirus toda persona que necesite internación por una patología respiratoria es derivada al Malbrán. En algunos casos vuelve al centro de salud que la derivó y en otros permanece ahí hasta que sea dado de alta”.

Palladino aprovechó para felicitar a la sociedad catamarqueña ya que consideró que “el hecho de que no tengamos casos es gracias a todos. Al esfuerzo que estamos haciendo como sociedad” y consideró que “si en algún momento hay algún caso, entre todos lo vamos a enfrentar y vamos a salir adelante”.

Visita presidencial

Con respecto a la visita de Alberto Fernández y su comitiva que se realizará este viernes, tanto Martel como Palladino llevaron tranquilidad al afirmar que se realizarán test y se cumplirá con un protocolo "muy severo".

Martel señaló que “ayer ingresaron personas de la comitiva y se les realizó el test correspondientes. Recién cuándo dieron negativo se les autorizó para circular. Ese es el camino que vamos a seguir”.

También solicitó que “la sociedad no se acerque hasta dónde este el presidente porque habrá un control de seguridad muy grande y no se les permitirá pasar. No queremos que haya amontonamientos como en otras provincias. Se trata de una reunión entre el gobernador y el presidente, en la que se firmarán acuerdos muy importantes para la provincia y el encuentro será muy restringido”.