Raúl Jalil: “La gente está aprendiendo de esta situación”

Catamarca es la única provincia argentina sin casos de coronavirus. Su gobernador, Raúl Jalil, destacó este sábado en CNN Radio “la respuesta” de la población durante la pandemia y explicó que en el distrito “tomamos ciertas medidas y desde hace más de dos meses estamos con barbijos”.

En el programa Digamos todo, evaluó que “la gente está aprendiendo de esta situación”, a la vez que señaló que “los gobernadores, de cualquier color político, estamos de acuerdo prácticamente en casi todo”.

“En Catamarca tenemos un hospital monovalente”, indicó. Y remarcó “la ayuda de Nación” a través de “respiradores, ecógrafos e insumos”. Para contener los casos de coronavirus, dijo, “hay una tarea conjunta del Presidente, (el área de) Salud, los transportistas, los intendentes y los gobernadores. No tenemos coronavirus en Catamarca por el buen trabajo que hizo el gobierno de la Nación”.

“Hay que estar muy atentos” con el devenir del COVID-19, advirtió, al tiempo que recalcó que las fronteras catamarqueñas “no están cerradas. Ayudamos a los camioneros. Pueden circular los que tengan el permiso nacional”. Y reforzó: “A los repatriados les hemos pedido que sean responsables. Están en su domicilio”.

“Lo único que no está abierto en Catamarca son las escuelas, los cines y los espectáculos. Todo el resto funciona y la economía está muy bien”, puntualizó.

“Hablé con Alberto Fernández. Me pareció lógico que cancelara el viaje a Catamarca (después del hisopado positivo de Martín Insaurralde) para que no se expusiera más. No se quería poner en riesgo su salud. Tenemos que cuidarnos”.