En mayo una familia tipo necesitó $43.000 para no ser pobre

Una familia de cuatro integrantes que no tiene que pagar el alquiler de su vivienda necesitó en mayo $43.080 para no ser considerada pobre y $17.876 para no revistar dentro de la indigencia, de acuerdo con lo informado hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los valores de referencia se toman en base a la evolución de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en el caso de la indigencia y de la Canasta Básica Total (CBT) para la pobreza, que a diferencia de la primera incluye algunos gastos de servicios como transporte, electricidad, gas y agua.

En mayo, la CBA tuvo una baja de 0,1% respecto del nivel de abril, en tanto la CBT aumentó 1,1%, con evoluciones que guardaron relación con la de los precios de los alimentos, que en mayo por crecieron por debajo del nivel general de la inflación por primera vez en 2020.

A diferencia de lo ocurrido en mayo, tanto en los primeros cinco meses como en la medición interanual, la canasta de indigencia tuvo incrementos mayores a la total.

De acuerdo con el informe del INDEC, en el período enero-mayo la CBA aumentó 14,7% y la CBT 10,6%, en tanto en los últimos doce meses los incrementos fueron de 47,9% y 42%, respectivamente.

La CBA se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades.

Por su parte, para determinar la CBT, se amplía la CBA, considerando los bienes y servicios no alimentarios.

La medición de la pobreza e indigencia en base a esos parámetros dio lugar a varios cuestionamientos, debido a que no incluye los gastos de alquiler por suponer que las familias de los ejemplos, a pesar de sus magros ingresos, son propietarias de las viviendas que habitan y por lo tanto no tienen que pagar alquiler.

Por otra parte, la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires dará a conocer este jueves su informe, que a diferencia del difundido por le INDEC reconoce seis estratos sociales diferentes; indigentes, pobres, no pobres vulnerables, sector medio frágil, clase media y sectores acomodados.