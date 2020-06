La diputada oficialista Mónica Zalazar (Frente de Todos) criticó las declaraciones de su par opositora Juana Fernández (UCR-Juntos por el Cambio), destacando que el hospital monovalente Carlos Malbrán está en condiciones de atender las necesidades sanitarias. Además, recordó que los catamarqueños reciben ayuda en otras provincias cuando hay enfermedades locales.

La respuesta surge luego que Fernández critique a la Provincia, al no descartar recibir a pacientes con Covid-19 de otras provincias. En este marco, Zalazar explicó que en Argentina, “contamos con un sistema de Salud Pública que tiene tres principios fundamentales: la accesibilidad, la gratuidad y la solidaridad federal”.

En este sentido, la legisladora indicó que, “nosotros como provincia pequeña gracias a ese sistema de Salud, más aporte de la Provincia, compramos equipamiento nuevo. Además, renovamos y actualizamos algunos equipamientos, se ejecutaron obras de refacciones y ampliaciones edilicias, recibimos medicamentos, vacunas. Incluso, las obras sociales son solidarias. Todos los sistemas públicos de salud son así”.

Además, la diputada oficialista consideró que, “la Provincia quiere devolver un poco de lo que se le está aportando constantemente” y recordó: “Cuando en Catamarca hay enfermedades son derivados a otras provincias que siempre nos ayudan”.

“Que alguna vez nosotros podamos ayudar debería hacernos sentir orgullosos, ésta ayuda es humanitaria y el Malbrán está en óptimas condiciones para poder atender las necesidades” contempló la legisladora.

De esta forma Zalazar aclaró que, “eso no significa exponer a la población ya que en el Malbrán se cumplen todas las normas y protocolos nacionales y provinciales. Aparte, no se ha dicho aún qué clase de ayuda y en qué consistiría, somos un pueblo creyente, solidario y no nos debe unir el espanto por ayudar”.

Finalmente, la diputada subrayó que en Catamarca se continúa garantizando la operatividad del sistema de salud para los comprovincianos.