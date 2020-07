Habrá controles más estrictos para los camioneros que ingresen a la provincia

La ministra de Salud Claudia Palladino, anunció que desde mañana en la zona de El Pantanillo, se establecerá un ingreso especial para los camiones y transportistas. Allí serán evaluados sus síntomas, se les tomará la temperatura y prueba de olfato.

La funcionaria adelantó que también existe la posibilidad de hacer pruebas de screening, que es un nuevo método de testeo rápido que está en evaluación.

Siendo el foco de debate, los camioneros ahora tendrán otra mirada para evitar, desde lo que trabaja el COE, que la filtración llegue desde ese sector.

“El tema camioneros es el más difícil en todo el país y en el mundo. Tiene que ver con esto que uno no puede frenar el ingreso porque son insumos necesarios, esenciales”, apuntó la ministra.

Y agregó “Se va a trabajar ahora mismo en El Pantanillo para armar una sede de cegada. Es lo que nosotros pedíamos, un control con síntomas y agregar olfato, algo más estricto. Y el testeo, que se había trabajado también con el Gremio de camioneros, de los camioneros que son de nuestra provincia. Es a partir de mañana, si está listo al mediodía, largamos”, señaló.

Por otra parte, la ministra señaló que los camioneros “van a tener lugar para el baño, algún puesto si necesitan comida. Así como hicimos el ingreso único a la ciudad en la zona del CIIC, vamos a tener este ingreso de camiones en El Pantanillo”.

Cuidados

Palladino también sostuvo que sigue siendo importante el cuidado personal, además de extremar las medidas de higiene. “Si o si tenemos que cuidamos y cumplir los consejos. Porque si no, como ven, de un caso, y después su familia nuclear con otros cinco casos, tuvimos 120 contactos estrechos, y es mucho. Porque estrecho es el que vive conmigo, pero tener 120 nos alarma porque quiere decir que en lo cotidiano no cumplimos, no nos cuidamos. Es clave el barbijo y la distancia”, puntualizó.