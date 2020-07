Fernández pidió "respeto" a JxC e hizo un llamado al "diálogo en serio"

El presidente Alberto Fernández se reunió hoy por videoconferencia con diputados y senadores de Juntos por el Cambio, a quienes les reclamó "respeto" y les cuestionó su postura por el crimen de Fabián Gutiérrez, al tiempo que los convocó a un "diálogo en serio".

Luego de varios días de tensión entre el oficialismo y la oposición, el mandatario aceptó un encuentro a solas con los legisladores del PRO y la UCR -no estuvo la Coalición Cívica-, que habían reclamado no compartir la reunión con el resto de la oposición, como había planteado el Gobierno en un principio.

El asesinato del ex secretario de Cristina Kirchner en El Calafate había levantado presión en la relación a partir de un duro comunicado del frente opositor, que Fernández cuestionó este lunes, y enfatizó: "Honestamente, me dolió vivir eso esa semana. Respetémonos. En política no todo vale. Somos seres humanos".

"Creo y valoro el diálogo. Poder hablar, escuchar y respetarse es central para que el diálogo funcione. El ida y vuelta es una condición central, lo reivindico", resaltó Fernández a los referentes de la oposición, según supo Noticias Argentinas.

Durante el encuentro virtual, que se extendió por casi una hora y media, se trataron cinco temas: "Evaluación cuarentena y situación sanitaria; ampliación presupuestaria para sostener las políticas de ingreso; moratoria para todos los sectores afectados; deuda soberana bajo legislación local. Mismo tratamiento que la Ley New York; y diálogo para el acuerdo de reconstrucción post pandemia".

Según indicó Presidencia en un comunicado, el jefe de Estado afirmó que "para tener un diálogo fructífero es necesario que haya respeto, porque no es verdad que en política todo valga".

"Les pido que el debate político no los convierta en gente que dice que la libertad está en peligro o que hay abusos del Poder Ejecutivo porque nada de eso es cierto y todos lo sabemos", apuntó.

En otro tramo de la videoconferencia, el jefe de Estado cuestionó a los referentes de Juntos por el Cambio por haber atribuido la muerte de Gutiérrez a cuestiones políticas.

"No se puede confiar si alguien muere y en un momento se convierte en una victima de mi vicepresidente. Es difícil construir confianza desde allí. Se construye sin hipocresías y honestamente, me dolió vivir eso esa semana. Respetémonos. En política no todo vale. Somos seres humanos", enfatizó.

En sintonía, el Presidente afirmó que quiere "recuperar la confianza" en los dirigentes de la oposición, y preció: "Nunca pasé esos límites. Es necesario que lo hablemos porque quiero pensar en el mañana y recuperar el futuro".

Además, aseguró que "ya habrá otro tiempo para discutir y debatir" pero este es "el tiempo del padecimiento de los argentinos, que es lo que nos ocupa, conmueve y preocupa".

Por su parte, Juntos por el cambio reclamó un nuevo informe del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la Cámara baja, y consideró que se debe dialogar en un "clima constructivo" y trabajar en el "consenso", a la vez que coincidió en hacer política "sin agravios".

"Tenemos la responsabilidad de dialogar en un clima constructivo, que excluya las agresiones y la hostilidad", sostuvo el senador del PRO Humberto Schiavoni.

A su turno, el titular del interbloque de JxC en Diputados, Mario Negri, señaló: "Es imperioso, en tiempos de libertades limitadas por la pandemia, que se respete la división de poderes. Eso va a dar más robustez a la democracia. Cada uno debe hacerse cargo del pasado que tiene, esa es la única forma de dejar la tensión permanente y evitar el default político".

"El consenso hay que construirlo, por ello hay que dejar los agravios de lado. Tenemos que enfrentar los desafíos que tiene el país, que son muy grandes y urgentes", manifestó el cordobés.

El jefe de Estado estuvo acompañado desde la Residencia de Olivos por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el titular del bloque del Frente de Todos de la Cámara baja, Máximo Kirchner; y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro.

Por Juntos por el Cambio participaron los diputados radicales Mario Negri y Alfredo Cornejo (también titular de la UCR), y Cristian Ritondo y Alvaro González (PRO).

También lo hicieron los senadores Luis Naidenoff y Martín Lousteau (UCR), y Humberto Schiavoni y Laura Rodríguez Machado (PRO).

Tras ese encuentro, el mandatario se entrevistó también por videoconferencia con legisladores de otros espacios opositores como Eduardo "Bali" Bucca, José Luis Ramón, Nicolás del Caño, Romina Del Plá, Alberto Weretilneck, Magdalena Solari y Juan Carlos Romero, entre otros.