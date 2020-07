Nueve provincias regresan a clases presenciales en forma escalonada en agosto

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, anunció hoy que nueve provincias argentinas regresarán a clases en las escuelas el mes próximo, comenzando por pequeñas localidades y con una modalidad combinada de asistencia presencial y domiciliaria, en el marco de la pandemia por coronavirus.

Trotta, en una videoconferencia con periodistas especializados, resaltó que se llegó a un "consenso para un regreso seguro a clases" con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Valdés (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Omar Perotti (Santa Fe), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Juan Manzur (Tucumán).

Las fechas de retorno a las aulas en las nueve provincias irán del 3 de agosto próximo y a la última semana del mes.

"El regreso a clases tomó en cuenta diversos aspectos, desde la territorialidad, el nivel de circulación de virus, como en Santa Fe, Catamarca, la Puna catamarqueña, que está terminando el año lectivo; la cercanía con otros países, como Misiones y Corrientes respecto a Brasil, donde es una situación compleja de alta circulación, y los protocolos para el cuidado de la salud", precisó Trotta.

Durante la videoconferencia en la sede de la cartera, el ministro anunció una inversión de 2.300 millones de pesos destinada al mantenimiento y reparación de la infraestructura escolar y la compra de insumos de higiene y seguridad.

Trotta junto a la secretaria de Evaluación e Información Educativa, Gabriela Diker, anticipó además que presentará la semana próxima un programa nacional que contará con datos sobre el desgranamiento de alumnos en la escuela argentina y que estará a cargo de la pedagoga Graciela Frigerio.

Con respecto a las jurisdicciones que no retomarán sus clases de manera presencial el mes próximo, destacó que se encuentra en "conversaciones" con las provincias patagónicas, con Buenos Aires y la Capital Federal, "a la espera del 17 de julio, que será una fecha importante para definir la realidad epidemiológica".

De todos modos, dijo que "localidades chicas y distritos del interior bonaerense" en donde están ya en Fase 5 de la cuarentena "podrían sumarse al esquema de reapertura en agosto".

Asimismo, destacó que hay provincias como La Rioja y Entre Ríos que están evaluando sumarse más adelante al inicio de clases en las escuelas.

Diker, consultada por NA sobre la continuidad pedagógica durante la cuarentena, la respuesta de los estudiantes, las dificultades de los docentes y formatos que tendrá en el futuro la educación, sostuvo: "Estamos procesando el impacto de la modalidad mixta de enseñanza, a través de encuestas a docentes, directivos y padres".

"Es inevitable que en este período la educación combinada llegó para quedarse", dijo la especialista.

La secretaria también resaltó: "Si vamos a considerar lo que se aprendió, los docentes se van a encontrar con alumnos que van a transitar niveles diferentes de diversos dominios, tenemos que abordar eso, vamos a volver a una escuela diferente".

"No está en discusión la obligatoriedad de la educación básica, que deberá asegurarse tanto bajo la modalidad presencial como no presencial, en esta instancia excepcional se atenderán todas las situaciones en las que, por distintas razones, la presencialidad no pueda asegurarse. Manteniendo las acciones de evaluación que se vienen desarrollando, y la acreditación de saberes una vez que se haya regresado a las aulas", apuntó Trotta.

El ministro también adelantó que convocará a la paritaria nacional docente en los próximos días para abordar el regreso a clases y entre otras cuestiones la capacitación a los educadores y temas laborales.