Tras haber contraído Covid-19, D' Elía está "estable" pero con "dolor renal"

El dirigente social Luis D' Elía permanecía hoy internado en el Sanatorio Otamendi "estable" pero con "dolor renal", luego de haber contraído coronavirus y ser parte de la población de riesgo por sus enfermedades de base.

"Estoy mal. Anteayer a la noche me confirmaron que era positivo de Covid-19. Esto es como si tuvieras una gripe muy fuerte y cada 7 u 8 horas un dolor de espalda tremendo. Me dan solo paracetamol", afirmó D' Elía, que es hipertenso, diabético y padece problemas cardíacos.

El dirigente, que actualmente cumple prisión domiciliaria, se encuentra internado desde el lunes en la clínica porteña y espera que la enfermedad no le provoque "ninguna complicación pulmonar".

"Lo importante es que no tenga ninguna complicación pulmonar; el médico ya me dijo: recemos para que no te agarre los pulmones", señaló D' Elía, de 63 años.

Sobre cómo pudo haber contraído coronavirus, en declaraciones radiales señaló: "Yo no salgo a ningún lado. Entiendo que habrá sido cuando las chicas salieron a hacer las compras. Ahora ellas se están haciendo los chequeos correspondientes del protocolo (por contacto estrecho)".

Por ser un potencial paciente de riesgo ante el coronavirus -D' Elía fue condenado por la toma de una comisaría porteña en 2004- se lo benefició en abril pasado con la prisión domiciliaria.