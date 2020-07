Entró en funcionamiento el sistema de cobro on line de OSEP

El nuevo sistema de cobro on line de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) comenzó a funcionar este lunes 20 para el pago de afiliaciones y planes de pago vigentes. A través de este sistema, los afiliados podrán abonar con tarjeta de crédito o débito desde su teléfono celular, tablet o computadora.

Con la implementación del nuevo sistema de cobro se agiliza el trámite del pago de cuotas de afiliaciones particulares y voluntarias como así también de las cuotas de planes vigentes de coseguros. Para esto, el afiliado deberá comunicarse a los números 3834004718 o 3834791299 a través de mensaje de Whatsapp y también por correo electrónico a la dirección [email protected] y recibirá el link de pago electrónico por la misma vía de comunicación.

La persona deberá enviar la solicitud de lo que desea pagar, ya sea la cuota de afiliación particular o voluntaria, o la cuota del plan de pago de coseguro junto con sus datos personales (nombre y apellido, DNI y número de afiliado) y foto del último recibo de pago realizado. Como se dijo anteriormente, se le enviará por la misma vía de comunicación el link de pago electrónico al que deberá acceder para realizar la operación. Este link es único e intransferible para la operación que solicitó realizar el afiliado.

Al hacer click en el link se abrirá una pestaña en su navegador web desde la que realizará el pago correspondiente con cualquier tarjeta de crédito o débito. Finalizada la operación, el sistema le dará la opción de imprimir su comprobante en formato PDF. Es muy importante aclarar que el afiliado deberá descargar el archivo PDF ya que servirá como comprobante de pago de la cuota correspondiente para los diferentes trámites de la Obra Social que deba realizar.

Prórroga de vencimientos

Con la implementación del sistema de cobro on line se decidió también prorrogar todos los vencimientos de cuotas de los meses de marzo a julio a fin de que las personas que no hayan abonado sus cuotas por la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio lo puedan hacer hasta el viernes 31 de julio inclusive a través del pago on line.

Modificación de fecha de vencimientos

Asimismo, se autorizó la modificación de las fechas de vencimiento de las afiliaciones particulares y voluntarias, como así también de las cuotas de planes de pago de coseguro, hasta los días 20 de cada mes a partir de agosto.

Esto representa una importante ventaja para todos los afiliados que cobran sus haberes con fecha posterior a los días 10 de cada mes. De esta manera, a partir de agosto podrán pagar las cuotas correspondientes hasta el día 20 sin intereses.