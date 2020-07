Ginés González García: “Estamos dentro de la tormenta”

El ministro de Salud de la Nación inauguró hoy un centro de salud llamado “Mamá Antula” en Santiago del Estero, junto a su respectivo gobernador, Gerardo Zamora. El lugar recibirá solamente pacientes con Covid-19.

El sitio cuenta con 20 camas con respiradores, 10 consultorios, sector de odontología y farmacia, sala de enfermería, de rayos X, shock room, sala de parto, sector de internación, sala de aislados con cuatro camas, entre otros.

En Santiago del Estero, al día de hoy hay 38 casos positivos de los cuales 27 están recuperados y 11 internados con buen estado de salud. “En el reporte nacional figuran 49, pero de esos 11 son los que estamos en proceso de reclasificación, ya que son personas que viven en Buenos Aires y creo que dos en Salta que es donde se infectaron y tienen su residencia", aseguró Zamora.

"No me gusta comparar, pero una de las provincias con mejores resultados (en esta pandemia) es Santiago del Estero", dijo Ginés González García, a la agencia de noticias Télam.

"Esto no es un Boca-River, esto es una cuestión de la salud de los argentinos. No olvidemos que la pandemia no pasó y que hoy lo más importante es la prevención. Estamos en un momento difícil, lo hemos transcurrido con gran éxito pero esto no terminó, estamos dentro de la tormenta", detalló el ministro.

Y agregó: "Estoy muy contento de estar aquí porque con Santiago venimos trabajando todos los días, pero cuando uno esta persona a persona y ve concretada una de las obras y los sueños, y planteos estratégicos, que se cumplen me da una gran alegría”.

Por su parte, González García destacó el trabajo de los laboratorios argentinos que avanzan en un estudio para la generación de anticuerpos que podrían representar una gran solución en el tratamiento del coronavirus.