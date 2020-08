Kicillof: "No traten de politizar la pandemia, es el camino equivocado"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, criticó hoy a quienes quieren "politizar la pandemia" y a algunos medios de comunicación que buscan instalar un conflicto con el mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien dijo que trabaja en forma "coordinada" para mitigar los efectos del coronavirus en el AMBA.

"El AMBA es una sola región sanitaria, por eso no hay forma de que nos dividan y hagan pelear", dijo tajante Kicillof en su discurso, tras el anuncio presidencial en la Residencia de Olivos de la continuidad del aislamiento social y obligatorio hasta el 16 de agosto próximo.

Kicillof se ocupó de aclarar las "mentiras" de algunos medios de comunicación que atribuyen a "la cuarentena" los problemas económicos del país o que plantean supuestas diferencias con Rodríguez Larreta.

"Ayer nos enteramos que la economía norteamericana sufrió una caída de su PBI del 33%, es la caída más grande registrada. Cuando la economía cae en un país extranjero es culpa de la pandemia, cuando hay problemas económicos en Argentina es culpa de la cuarentena", ironizó el mandatario bonaerense.

A renglón seguido, sostuvo que "no se pueden aceptar esas mentiras. Lo que está dañando la economía es pura y exclusivamente un virus antes desconocido que no tiene cura ni vacuna".

Fue allí que enfatizó que "el AMBA es una sola región sanitaria, por eso no hay forma de que nos dividan o nos hagan pelear, el virus cruza la General Paz cuando quiere".

En otro tramo de su exposición, Kicillof agradeció al Presidente "haber creado este espacio para que con todos los gobernadores y principalmente con el jefe de Gobierno podamos trabajar en esta coordinación".

Tambien tuvo palabras de agradecimiento para Rodríguez Larreta, a quien dijo: "A pesar de las diferencias que nos separan en lo partidario, hemos podido avanzar con políticas y nos hemos podido dedicar a cuidar a la gente y su salud".

"No traten de politizar la pandemia porque estamos mostrando que ese es el camino equivocado. Estamos trabajando para que de uno y otro lado de la General Paz no se generen problemas gravísimos", reclamó.

Explicó que "hay quienes venden que la pandemia ya pasó y no sólo no se ha superado sino que el coronavirus va y vuelve en todos los países. Lo que estamos viendo es que los países tienen rebrotes o mudanza del virus de una región a otras".

En ese contexto, pidió "valorar las vidas que se salvaron al día de hoy", a partir de las medidas tomadas y expresó que "el principal problema en términos de mortalidad y de contagios es cuando se da fugaz, porque no hay tiempo de reforzar el sistema de salud o de cambiar las costumbres".

"Cuando no hay camas, médicos, enfermeras y respiradores no hay forma de atender a los pacientes. Eso lo evitamos de una sola manera, que es con la cuarentena y con el cambio cultural que nos trajo el coronavirus", insistió.

Recordó que "en diciembre del año pasado teníamos 883 camas de Terapia Intensiva de adultos en el sistema público bonaerense, hoy tenemos 1979 camas, más que duplicamos. Hoy hay 1130 internados. Ya estaríamos desbordados y lo evitamos por el esfuerzo que hicimos".

Destacó el "fortalecimiento" del sistema de salud en la provincia gracias al trabajo conjunto con los 135 intendentes oficialistas y opositores con que cuenta la provincia y volvió a agradecer el "enorme sacrificio y conciencia de los 17 millones de bonaerenses", en el sostenimiento de la cuarentena.

Por otra parte, reconoció su preocupación por el 73 por ciento de ocupación de camas en el sector privado en CABA y tras detallar que el 15% de los afiliados al PAMI que están hoy internados en la Provincia son porteños, remarcó que "vamos a seguir siendo solidarios de un lado y del otro".

"Reafirmamos ante una situación como esta el concepto de cuarentena intermitente. No es solamente evitar que se desborde el sistema de salud, es evitar más contagios porque no sabemos hoy las secuelas que puede haber aun en pacientes leves. Hay que tener conciencia", pidió.

Kicillof explicó que en la provincia de Buenos Aires "seguimos con el mismo grado de apertura cuidada, con protocolos, así lo resolvimos con los intendentes del AMBA y en el interior seguimos con el sistema de 5 fases y casi 100 municipios en una situación con muy baja circulación con mucha apertura".

"En el Gran Buenos Aires seguimos con las restricciones que teníamos", puntualizó.

Pidió una visión "más humana" detrás de cada número de fallecidos y aseguró que "estamos delante de la pandemia más grande y la crisis económica más grande de la historia reciente. La esperanza está en la vacuna".

"Hoy no podemos elegir si tener o no la pandemia, lo que sí podemos elegir es si la dejamos de hacer, o si, como sociedad y Estado, vamos a hacer algo contra la pandemia, y así venimos haciendo en el país y en la provincia, protegernos y trabajar colectivamente. Falta menos. No bajemos los brazos ahora. Sigamos cuidándonos", concluyó.