Deuda: el Gobierno mejoró la oferta y hay acuerdo con los bonistas

Tras varios idas y vueltas, el Gobierno finalmente mejoró la oferta de canje de deuda y arribó hoy a un acuerdo con los bonistas por títulos que ascienden a casi u$s 65.000 millones, indicaron fuentes oficiales.

La mejora de la oferta incluye también cambios en algunas cláusulas legales, y se espera que el Ministerio de Economía anuncie en las próximas horas los detalles, que le permitirán a la Argentina poder destinar parte de su presupuesto a impulsar una recuperación tras el duro embate de la pandemia.

Para arribar al acuerdo la Argentina ofreció un dólar más de valor presente neto, hasta los u$s 54,30, y los bonistas bajaron su pretensión de recibir más de u$s 56.

Aún quedarían por discutir algunas cuestiones legales, aunque desde ambas partes confirmaron que el acuerdo está cerrado.

La versión sobre el acuerdo comenzó a surgir con fuerza tras la reunión que el presidente Alberto Fernández mantuvo con el titular de Economía, Martín Guzmán, y terminó motorizando una fuerte suba en los mercados.

Guzmán se comunicó por videoconferencia con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y visitó en su casa a la vicepresidenta Cristina Kirchner, para trasmitir los detalles del acuerdo.

El Gobierno y los bonistas habrían acordado también cambios en las fechas de pago que estaban previstas y en el interés de algunos tramos del canje de títulos.

Para llegar al acuerdo el Gobierno elevó su propuesta inicial de u$s 39 hasta los u$s 55, pero por debajo de los u$s 56,6 que habían reclamado en su última contrapropuesta los acreedores.

Si bien la negociación aún no se cerró totalmente, hubo avances el fin de semana y este mismo lunes, señalaron fuentes de los grupos de inversión, que aún no se pronunciaron oficialmente.

Según trascendió, habría también un aumento en los pagos a los acreedores de alrededor de u$s 130 millones anuales en el período 2020/ 2030; y entre u$s 40 y u$s 50 millones entre 2020 y 2024, dependiendo de la combinación de bonos.

El bono sobre los intereses vencidos tendría una tasa superior al 1% en dólares y 0,5% en euros que ofreció el gobierno pero no llegará al 4,9% que pretendían los bonistas.