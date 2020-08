Michelle Obama, dura contra Trump: "Es el presidente equivocado para este país"

Michelle Obama salvó este lunes la apertura de la Convención Nacional Democráta, en un insulso formato virtual debido a la pandemia del coronavirus. La exprimera dama de Estados Unidos pronunció un fuerte discurso contra Donald Trump, al que calificó de "presidente equivocado" para el país y llamó a votar por la fórmula Joe Biden-Kamala Harris.

"Siempre que buscamos en esta Casa Blanca algún liderazgo, consuelo o alguna apariencia de estabilidad, lo que obtenemos en cambio es caos, división y una falta total y absoluta de empatía", dijo la esposa del expresidente Barack Obama, en una crítica sin precedentes a un mandatario en funciones.

"Permítanme ser lo más honesta y clara que pueda. Donald Trump es el presidente equivocado para nuestro país", recalcó en un mensaje grabado en video.

La abogada de Chicago también recordó la situación que vive el país con la pandemia que ya causó 170.000 muertes, una histórica recesión económica y una oleada de protestas contra el racismo institucional. Trump tuvo el "tiempo más que suficiente para demostrar que puede hacer el trabajo, pero claramente no está a la altura", dijo Michelle.

"Así son las cosas", enfatizó, usando la misma frase de resignación de Trump al referirse a la pandemia.

Según dijo Michelle, EEUU está pagando caro las consecuencias de los resultados de las pasadas elecciones y pidió a los que se abstuvieron de votar que lo hagan esta vez. También insistió en que las cosas "todavía pueden empeorar, y lo harán si no hacemos un cambio en estas elecciones".

"Ser presidente no cambia quién sos, revela quién sos. Aunque, una elección presidencial también puede revelar quiénes somos. Hace cuatro años, demasiada gente decidió creer que sus votos no importaban. Tal vez estaban hartos. Tal vez no pensaron que se produciría ese resultado. Cualquiera que sea la razón, al final, esas decisiones enviaron a alguien al Despacho Oval que perdió el apoyo popular por casi tres millones de votos", dijo. Obama hizo una encendida defensa de la urgencia de votar y "a hacer cola toda la noche si es necesario". La palabra "Voten" podía leerse en la cadena dorada que llevaba al cuello.

"Joe no es perfecto"

"Joe no es perfecto", dijo sobre Biden, que fue el vicepresidente de su marido durante ocho años. Pero "sabe lo que se necesita para rescatar una economía, hacer frente a una pandemia y liderar nuestro país. Y escucha. Dirá la verdad y confiará en la ciencia", aseguró.

Michelle Obama puso toda su popularidad para buscar derrotar a Trump, que confirmó que aceptará formalmente la nominación del Partido Republicano la próxima semana, "en vivo, desde la Casa Blanca".

Bernie Sanders contra el "autoritarismo" de Trump

El senador Bernie Sanders, máximo exponente de la izquierda estadounidense y exrival de Biden en las internas, advirtió que Trump, que se presenta como el candidato de "la Ley y el Orden" lleva a Estados Unidos, al "autoritarismo".

Sanders también acusó al presidente de ir a jugar el golf mientras la gente se muere por su mala gestión de la pandemia. "Nerón tocaba el violín mientras Roma ardía. Trump juega al golf", dijo.

En las dos horas de video trasmitido por internet, demócratas de a pie y famosos, entre ellos muchos de los rivales de Biden en las primarias, clamaron por un cambio de rumbo.

"Cada cuatro años nos reunimos para reafirmar nuestra democracia", dijo la actriz Eva Longoria, moderadora de la cita. "Este año hemos venido a salvarla".

Uno de los momentos más emotivos fue cuando el hermano de George Floyd, el afroestadounidense que murió asfixiado por un policía blanco en Minneapolis a finales de mayo, pidió un minuto de silencio en su honor.

"George debería estar vivo hoy. Breonna Taylor debería estar viva hoy. Ahmaud Arbery debería estar vivo hoy. Eric Garner debería estar vivo hoy (...) Así que nos toca a nosotros continuar. Nunca dejaremos de decir sus nombres", dijo Philonise Floyd al enumerar algunos de los casos más resonantes de violencia policial de los últimos años.

Otro momento emotivo fue cuando una joven, Kristin Urquiza, contó que su padre, que murió a los 65 años de COVID-19, tenía solo una "patología preexistente": "Confiar en Donald Trump. Y lo pagó con su vida".

Republicanos por Biden

También hubo muchos republicanos desencantados que llamaron a votar por Biden, entre ellos el exgobernador de Ohio John Kasich.

"Soy un republicano de toda la vida, pero ese apego ocupa el segundo lugar de mi responsabilidad con mi país", dijo Kasich, que calificó a Trump de "decepcionante" y "perturbador".

"Estoy seguro de que hay republicanos e independientes que no se imaginan apoyando a un demócrata", porque "temen que Joe pueda girar a la izquierda y dejarlos atrás. No lo creo porque este hombre. Es razonable, fiel, respetuoso y nadie le presiona", aseguró Kasich.

"Otra Venezuela" y críticas al voto por correo

Trump también buscó hacer titulares: viajó a Wisconsin y al vecino estado de Minnesota para dirigirse a sus seguidores.

"Es la elección más peligrosa que hemos tenido", dijo desde la pista del aeropuerto en Oshkosh, a unos 130km al norte de Milwaukee, la sede de la convención demócrata.

EEUU "será otra Venezuela. Yo solía decir eso a la ligera, ahora lo digo con mucha fuerza porque es una ideología similar: esta será una Venezuela a gran escala, a muy gran escala si ganan", alertó.

Trump también dijo que "Joe el Dormido", como apoda a su oponente, quiere "abolir" el "estilo de vida estadounidense" y hacer de Estados Unidos "un país socialista muy aburrido".

El mandatario, eufórico mientras sus partidarios pedían a gritos "¡Cuatro años más!", también insistió con sus ataques sin pruebas contra el "fraude" que según él supondrá el voto por correo, que se estima aumentará por la pandemia.

"La única forma en que vamos a perder esta elección es si la elección está amañada", dijo Trump, quien amenazó con bloquear fondos adicionales para el servicio postal que según los demócratas son necesarios para procesar millones de boletas.

Biden aventaja a Trump en las encuestas por 7,7 puntos según el promedio de RealClearPolitics. Pero la diferencia se achicó y el demócrata espera que su elección de Kamala Harris, la primera mujer negra en la fórmula presidencial de un partido importante, revitalice su candidatura.