Renunció la viceministra de Educación, Adriana Puiggrós

Tras poco más de ocho meses en la gestión, la viceministra de Educación, Adriana Puiggrós, renunció hoy a su cargo por diferencias con el titular de la cartera, Nicolás Trotta.

Así lo confirmaron a NA fuentes oficiales, luego de que le fuera aceptada la dimisión a la ahora ex funcionaria.

"No fluyó la relación", graficaron en la Casa Rosada en diálogo con esta agencia, sobre el vínculo de Puiggrós y Trotta a lo largo de estos meses.

Puiggrós había presentado su renuncia el pasado viernes, pero fue aceptada en las últimas horas.

La viceministra de Educación renunció en momentos en que las clases no se cursan con normalidad por la pandemia de coronavirus y toda la expectativa está puesta en cómo los alumnos podrán retornar a las aulas.

Durante su tiempo como funcionaria mantuvo un bajo perfil y en las pocas declaraciones públicas que hizo generó diferencias con la conducción del Ministerio.

En marzo, la experta en pedagogía causó polémica al asegurar que el Gobierno nacional evaluaba "salirse del modelo de evaluaciones estandarizadas que se aplicaron durante el gobierno de Mauricio Macri".

"Evaluar no es un elemento de la enseñanza, es un instrumento de control y de selección, y está pensado desde una lógica empresarial. Lo que busca es reducir cantidad de alumnos, de docentes, desde una idea meritocrática", resaltó Puiggrós en declaraciones periodísticas.

Ante los cuestionamientos que se generaron en ese momento, el ministro de Educación aclaró que el país "va a seguir participando en las pruebas de la OCDE (PISA) como en las de la Unesco (TERCE y SERCE)".

"No hay contradicción entre lo que pienso yo y lo que piensa Adriana. Ella se refirió no a la evaluación en general, sino a cierta evaluación estandarizada porque no necesariamente esas pruebas reflejan la pedagogía argentina", enfatizó Trotta a mediados de marzo de este año.

En tanto, otro de los momentos en los que Puiggrós acaparó el centro de la atención fue cuando a mediados de abril responsabilizó al capitalismo por "liberar el coronavirus".

"El coronavirus infectó sociedades humanas enfermas de neoliberalismo. La destrucción ambiental llevada a cabo por el capitalismo financiero liberó el virus. El irreflenable impulso de los dueños del capital produce una espiral que se retuerce engullendo a la sociedad", publicó en su cuenta de la red social Twitter la ahora ex funcionaria.