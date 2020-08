El periodista Paulo Vilouta confirmó que tiene coronavirus

Días después de que Gustavo López confirmara en su programa Un buen momento que había contraído Covid-19, su compañero de radio La Red Paulo Vilouta también obtuvo resultado positivo en el hisopado.

El periodista deportivo dijo que se encuentra aislado desde el jueves -por el contacto estrecho con López- pero que, por el momento, se encuentra asintomático.

Horas después, compartió la noticia en su cuenta de Twitter y agradeció los saludos de quienes se preocuparon por su salud. "Lamentablemente, soy Covid positivo, hoy me hisoparon y recibí hace unas horas el resultado. Por ahora sin síntomas y aislado desde hace días en mi casa. Gracias por tantos llamados y mensajes. Y consejito, a extremar cuidados porque esta muy bravo este maldito virus", escribió.

Lamentablemente soy Covid positivo,hoy me hisoparon y recibí hace unas horas el resultado. Por ahora sin síntomas y aislado desde hace días en mi casa. Gracias x tantos llamados y mensajes y consejito a extremar cuidados x q esta muy bravo este maldito virus. — Paulo Vilouta (@pviloutaoficial) August 23, 2020

Mañana, Vilouta estará al frente, vía Zoom, de su programa en A24, Vivo el domingo, donde tiene previsto contarle al público sobre su estado de salud; lo mismo hará el lunes en Intratables, donde se desempeña como panelista desde el comienzo del ciclo. Luego, según explicó, se mantendrá por unos días alejado de los medios hasta que los médicos le den el alta.

Su caso se suma a la larga nómina de personalidades que en radio y televisión contrajeron Covid-19. Uno de los últimos casos conocidos fue el de López, que el jueves desde su programa de radio comunicó a sus oyentes que había obtenido un resultado positivo.

"Quiero comunicarles algo a mis compañeros, porque me han llamado de todos lados esta tarde, y les quiero decir que me dio positivo el examen de Covid. Yo fui por las dudas a hacerme el examen, porque no sentía absolutamente nada, apenas un dolor de cabeza y no mucho más. Fui por las dudas porque un compañero nuestro había dado positivo, entonces la radio, por precaución, me indicó que fuera a hisoparme", indicó López.