Covid-19: suman 6.985 los fallecidos y 342.154 los contagiados en el país

Otras 137 personas murieron y 5.352 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 6.985 los fallecidos y 342.154 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 1.922 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 56,5% en el país y del 64,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Un 71,91% (3.849 personas) de los infectados de hoy (5.352) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

De los 342.154 contagiados, el 73,47% (251.400) recibió el alta.

El reporte vespertino consignó que murieron 38 personas y brindó los datos de sexo y jurisdicción de 99 fallecidos que no fueron precisados a la mañana.

Se informó que fallecieron 92 hombres, 67 residentes en la provincia de Buenos Aires; 5 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en la provincia de Córdoba; 1 en la provincia de Mendoza; 4 en la provincia de Río Negro; 1 en la provincia de Santa Fe; 1 en la provincia de Corrientes; 1 en la provincia de Tierra del Fuego; 9 en la provincia de La Rioja y 1 en la provincia de Salta.

Además, 45 mujeres: 37 residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en la provincia de Santa Fe; 1 en la provincia de La Rioja y 2 en la provincia de Mendoza.

Del total de diagnosticados, 1.179 (0,3%) son importados, 84.223 (24,6%) contactos estrechos de casos confirmados, 209.236 (61,2%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 2.829 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.020; en Chaco, 27; Chubut, 24; en Córdoba, 233; en Corrientes, 5; Entre Ríos, 126; en Formosa, 2; en Jujuy, 185; en La Pampa, 4; en La Rioja, 34; en Mendoza, 140; en Neuquén, 108; en Río Negro, 119; en Salta, 97; en San Juan, 19; en San Luis, 2; en Santa Cruz, 41; en Santa Fe, 208; en Santiago del Estero, 28; Tierra del Fuego, 28; y en Tucumán 77.

En tanto, Catamarca (-1) y Misiones (-3) registraron números negativos porque se reclasificaron contagios a otras jurisdicciones.

El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 212.736 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 84.925; Catamarca, 63; Chaco, 4.861; Chubut, 537; Córdoba, 5.906; Corrientes, 252; Entre Ríos, 2.258; Formosa, 82; Jujuy, 6.271; La Pampa, 195; La Rioja, 1.040; Mendoza, 4.637; Misiones, 56; Neuquén, 2.278; Río Negro, 4.703; Salta, 1.837; San Juan, 58; San Luis, 43; Santa Cruz, 1.334; Santa Fe, 4.817.; Santiago del Estero, 517; Tierra del Fuego, 1.698; y Tucumán, 1.053.

Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa, debido a que, por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.

En tanto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que el número de nuevos casos en la región metropolitana es "menor del 80 por ciento y las provincias siguen aportando casos, siguen con actividad, siguen con transmisión comunitaria, siguen presentándose casos donde antes no había".

Por eso, Vizzotti pidió reforzar las medidas de prevención: "Sabemos, está claro, que el aumento de circulación de personas al aumentar el número de actividades favorece la transmisión viral y es por eso que en el día de hoy el refuerzo del mensaje es que en cada área, en función de cada actividad autorizada, cada medida, debe realizarse con protocolos. Cada protocolo debe cumplirse no sólo en el momento de la actividad, también en los momentos de descanso donde bajamos los cuidados, donde perdemos la tensión de la importancia de los cuidados".

"Cuanto más importancia prestemos en esos cuidados, más rápido vamos a ir avanzando en más aperturas y en actividades que se vayan agregando", señaló en el reporte vespertino sobre los casos de la enfermedad.

En tanto, infectólogos argentinos afirmaron que la dinámica del coronavirus hace que "se vuelva imposible" saber cuándo será el pico de la enfermedad, y se manifestaron a favor de una campaña de concientización que apunte a los jóvenes, mientras que un médico de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos, aseguró que en su país existieron "picos sorpresa" y "picos estúpidos".

"No sabemos cuál es la dinámica del virus, aprendemos sobre la marcha, muchos de los modelos matemáticos para saber cuándo será el pico no se han cumplido, hoy no tengo evidencia para saberlo", dijo el infectólogo Pedro Cahn, asesor del presidente Alberto Fernández, durante una videoconferencia a la que accedió Télam.

Por otra parte, el Gobierno porteño habilitará desde mañana la actividad de los tres cementerios porteños y de los hoteles, como parte de las flexibilizaciones previstas en el marco del aislamiento social vigente por la pandemia de coronavirus.

En el caso de los hoteles, será sólo para personas que deban alojarse para cumplir con un tratamiento médico.

A nivel global, India continuó hoy liderando la progresión de la pandemia de coronavirus al superar los tres millones de casos, con casi 70.000 en las últimas 24 horas, y en breve puede desplazar a Brasil del segundo puesto de los países más afectados.

Mientras, Irán sigue al frente de los contagios en Medio Oriente y Europa debate si retoma las medidas de confinamiento para frenar la segunda ola de la enfermedad.

El número de positivos en India asciende ya a 3.044.940, con 69.239 en las últimas 24 horas, manteniéndola como el tercer país con más casos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, indicó la agencia EFE.

Rusia tampoco para de sumar casos y decesos. En las últimas 24 horas registró 4.852 contagios y 73 muertes, por lo que la cifra total de los infectados ascendió a 956.749 y la de los muertos, a 16.383, informaron este domingo las autoridades sanitarias locales.

En Alemania, las autoridades sanitarias informaron un total de 782 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lejos del repunte de más de 2.000 del sábado, aunque en medio de la aparición de brotes generalizados.

Con los últimos números oficiales, Alemania ya suma 232.864 casos desde la declaración de la pandemia y también fallecieron dos personas en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de decesos a 9.269.

España también se debate entre imponer nuevas restricciones y los reclamos de ciudadanos respaldados por diversos jueces que consideran que las medidas de confinamiento vulneran los derechos fundamentales.

El gobierno de Francia reportó hoy 4.987 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la cantidad diaria más alta desde la salida de la cuarentena en mayo pasado.

El Reino Unido notificó hoy 1.041 nuevos contagios de coronavirus, y por cuarto día consecutivo las cifras se mantienen por encima de los 1.000 casos diarios.

Perú es el sexto país a nivel global con más casos confirmados de coronavirus, con 585.236 infectados, según los últimos datos reportados por el Ministerio de Salud.

Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, acumula 5.693.403 casos positivos y 176.583 fallecidos, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.