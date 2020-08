Confirman que la beatificación de Fray Mamerto Esquiú será en marzo de 2021

A través de un comunicado, el Ministerio provincial de la Provincia Franciscana anunció la beatificación del Padre Esquiú. La misma se llevará a cabo el sábado 13 de marzo de 2021.

"Con alegría el Ministro provincial de la Provincia Franciscana de la Asunción de la Stma. Virgen del Río de la Plata, Fray Emilio Andrada, informa que, en el día de ayer 26 de agosto de 2020, recibió de la Oficina de Postulación General de la Orden de Frailes Menores, la Carta de la Secretaría de Estado del Vaticano, con fecha 19 de agosto de 2020, en la que se informa que el Papa Francisco ha concedido que la celebración del Rito de Beatificación del Venerable Siervo de Dios Fray Mamerto Esquiú, tenga lugar el día sábado 13 de marzo de 2021 en Catamarca, representando al Sumo Pontífice el Excmo. Cardenal Ángelo Becciu, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos."

En declaraciones radiales, el Fray Marcelo Méndez, vicepostulador de la causa, manifestó que la fecha está confirmada y que la celebración tendrá lugar en la ciudad de Catamarca.

Fray Méndez agregó: "Esta noticia llena de alegría no solo a la provincia y el país si no a toda Amércia latina". Además, aclaró que el Papa Francisco no estará presente en la beatificación. "Los preparativos ya han comenzado", aseguró el Fray.